FIFA utilizó una mítica frase de ‘Chicharito’ Hernández junto a un histórico gol en México 86 para alentar al Tri de cara a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está a tan solo una semana de iniciar y las redes sociales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) buscan promocionar el certamen con creativas publicaciones. Una vez más la selección mexicana fue protagonista y en esta ocasión utilizaron una mítica frase de Javier ‘Chicharito’ Hernández junto con un gol del Tri en la Copa del Mundo de México 1986.

El máximo organismo del balompié mundial publicó en Twitter la recordada frase del delantero azteca previo al Mundial de Rusia 2018. “Imaginemos cosas ching***”. Aunque la publicación original de FIFA fue “imaginemos cosas…”.

“Imaginemos cosas… ¿Será capaz la selección mexicana de volver al quinto partido en Qatar 2022?”, se preguntaron en el tuit el cual acompañaron con una fotografía de uno de los mejores goles del Tri en un Mundial. Fue el de tijera convertido por Manolo Negrete en la edición de 1986, en la que la nación azteca sería anfitriona.

𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔… 🇲🇽🏆



¿Será capaz @miseleccionmx de volver al 𝐐𝐔𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 en #Qatar2022? 👀 pic.twitter.com/RCQKQMN4yY — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 12, 2022

La publicación tuvo casi 1,000 likes y varios comentarios de fanáticos que no dudaron en dejar plasmada su opinión. “Tengo la sospecha de que Francia, España y México no pasarán a octavos”; “No llega ni siquiera al cuarto partido. Polonia pasará como segundo. Me niego a aceptar que ese equipo mexicano horrible logre pasar de grupos”; “No pasan de la fase de grupo”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe recordar que el Mundial de Rusia 2018 fue el último de Javier ‘Chicharito’ Hernández con México. En 2019 un acto de indisciplina le habría costado la expulsión del combinado nacional al que trató de regresar para este 2022, pero sin éxito.

Esta no ha sido la única publicación desde la cuenta oficial en Twitter de la FIFA en alusión a México. Hace una semana el organismo también recordó la dolorosa eliminación de los aztecas a manos de Países Bajos en el quinto partido del Mundial de Brasil 2014 con la famosa jugada del “No era penal”.

