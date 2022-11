Grafóloga pide que no se ignore la ira de Alfredo Adame: “Las patadas no se le dan, ¿pero si sacara algo?”

El pasado 28 de septiembre Alfredo Adame se vio envuelto en un altercado afuera de su casa en la colonia Tepepan, al sur de la CDMX, donde fallecieron dos personas y él resultó con heridas serias en el ojo derecho.

Los días que siguieron al incidente fueron un vía crucis legal y médico para el presentador de 64 años, quien aseguró que fue golpeado por dos sujetos, cuando él solo se había ofrecido a ayudar a una de las personas que fallecieron en el lugar.



Esta versión quedó en entredicho cuando en redes sociales se filtraron videos que mostraban una historia diferente a la contada por Adame.



El conductor explotó contra el periodista Carlos Jiménez, quien compartió los videos en Twitter, pero no fue el único. También arremetió con la grafóloga Maryfer Centeno, quien hizo un análisis del lenguaje no verbal de Alfredo Adame, el cual no fue de su agrado.



Fiel a su estilo, Adame le dijo de todo a Maryfer Centeno, quien no se queda callada y, ahora ha habldo con TVNotas sobre el conductor que asegura que necesita ayuda psicológica para superar el trauma que le dejó este incidente, la grafóloga le manda un contundente mensaje.

El medio le preguntó sobre la forma que el actor se había referido hacía ella, a lo que contestó que “no estoy haciendo un juicio moral, solo dije que el señor sonríe, es algo extraño cuando hay un episodio tan terrible en el que además Adame casi pierde el ojo; lo considero algo atípico”.

“Primero, no es un reflejo, él disfruta de ese recuerdo, de haber visto al hombre muerto; además, él parece sentirse un héroe y para mí no lo es. Adame no siente empatía por el policía que murió aparentemente en el cumplimiento de su deber. De alguna forma retrata a Adame que hemos visto en los últimos años”, explicó Centeno.

Aseguró que Adame no piensa antes de hablar y afirmó que “cuando él dice que el video es una mentira, que él no inició el pleito, se acomoda la camisa y eso es un indicador de ‘mentira’”.

Al ser cuestionado sobre si pensaba que Alfredo Adame tenía perfil de asesino, la grafóloga contestó que “Espero que no, pero su comportamiento nos lleva a pensar que puede llegar a perder el control y asesinar a alguien, por fortuna y gracias a Dios el hombre tiene malos reflejos, no le atina a las patadas. En el video se ve que él inicia el pleito, esa es su realidad”.

