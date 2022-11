Actualmente, Alfredo Adame siente miedo después de fuerte golpiza y necesita ayuda psicológica

Hace unas semanas Alfredo Adame estuvo de nuevo en la polémica aunque en esta ocasión el famoso fue quien resultó afectado ya que dos hombres lo golpearon afuera de su casa y debido a esto resultó con heridas en su rostro, principalmente en uno de sus ojos.

Tras esto e interponer una demanda en contra de sus agresores, el famoso dio una entrevista con varios medios en la que mencionó que después de este hecho se siente inseguro y que deberá tomar terapia psicológica.

“Siento un terror real por lo que ha pasado. Le dije que tenía fotografías y amenazas de muerte. Voy a tener que recibir tratamiento psicológico, a mí me ven entero aquí, pero sí siento temor si oigo un ruido en la noche, de repente veo gente afuera”.

Por otra parte, Alfredo Adame detalló que las personas que lo golpearon han pedido que les otorgue el perdón para que así puedan salir de prisión sin ningún cargo, pero el actor mencionó que no lo hará ya que ellos no pensaron en detenerse cuando lo estaban golpeando.

“Lo único que dicen los acusados que el señor Adame se toque el corazón y cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero, me meten un puñetazo, me tiran al piso y después cuando me están pateando gritan: ‘mátalo’”.

El abogado de Alfredo Adame, Froylán Díaz, dijo que conforme avance la investigación los agresores del famoso saldrán de la cárcel, pero deberán pagar cierta cantidad al conductor por los daños ocasionados.

“Quedan vinculados a proceso en previsión preventiva. Lo único que solicitamos es la seguridad de la víctima. Ni siquiera va por lo económico, lo único que necesitamos es la seguridad de la víctima y saldrán libres con su reparación del daño, no estamos pidiendo gran cantidad, lo que marque la ley”.

