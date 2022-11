Julio Urías pidió a la selección mexicana dar el máximo rendimiento en Qatar 2022 y reveló su equipo favorito de la Liga MX

Uno de los lanzadores mexicanos del momento en la Major League Baseball (MLB), Julio Urías, dejó a un lado su profesión por unos minutos para hacer una expresa solicitud a la selección mexicana de Gerardo Tata Martino de cara al Mundial de Qatar 2022 que inicia en una semana. El pitcher exhortó a los jugadores del Tri a dar el máximo rendimiento en el certamen ecuménico pensando en sus aficionados.

Aunque no fue el único mensaje en clave de fútbol que ofrecería, pues reveló ser un enamorado de las Águilas del América en la Liga MX. En una entrevista para el periodista David Faitelson de la cadena ESPN, el finalista del Cy Young mostró su lado más futbolero.

“Mis mejores deseos para la Selección Mexicana, échenle muchas ganas y estaremos con ustedes. Den todo en la cancha y mátense por toda esa gente que los va a apoyar”, dijo para el programas Personajes.

Urías siguió el diálogo y reveló ser fan de las Águilas del América a pesar de que su padre es hincha de las Chivas de Guadalajara. “Siento que hemos tenido mi papá y yo esa rivalidad siempre. Mi papá le va a las Chivas y yo salí ‘chueco’, por así decirlo, y le voy al América con orgullo”.

Para El ‘Culichi’ el fútbol no es un deporte que le es indiferente ya que en su niñez lo pudo practicar y es uno de sus favoritos, pero su padre lo guió más hacia el béisbol y evitaba que jugara al balompié.

“Es uno de mis deportes favoritos. De niño me tocó jugarlo, pero mi papá no me da dejaba mucho, pero siento que dominaba bien la pelota. Me gustaba meter goles, pero era un poco robusto de niño y no se me facilitaba tanto con mis compañeros pero trataba de tener buen dominio con la pelota”, indicó.

Deporte mexicano

El lanzador dijo sentirse “honrado” de ser considerado como uno de los deportistas de la élite azteca junto a figuras como el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez o el piloto de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez.

“Muy contento y orgulloso, sabemos que en nuestro país hay tremendos deportistas y siento que estar a la par de ellos me hace sentir muy contento y orgulloso. Son personas que han trabajado bastante para lograr lo que han hecho. Hay algo en común, trabajo y disciplina”, puntualizó.

