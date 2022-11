“Las verdades son para decirlas: Hermanas de Cristiano Ronaldo defienden a CR7 tras fuertes declaraciones contra el Manchester United

Las hermanas de Cristiano Ronaldo, Elma y Katia Aveiro, cerraron hoy filas con el astro portugués tras su polémica entrevista porque, defienden, “las verdades son para decirlas”.

En su perfil de la red social Instagram, Elma Aveiro, hermana mayor de la estrella lusa, compartió varios momentos de la entrevista y aseguró que “las verdades son para decirlas”.

Además, afirmó que “la gente sólo nos quiere cuando es conveniente. Ese es el mundo en el que se vive, por desgracia”.

“Otra entrevista desde el corazón. Siempre estaré orgulloso de ti, mi querido hermano”, dijo Elma.

Katia, otra de las hermanas mayores del futbolista portugués, compartió en la misma red social una crítica velada a quienes cargan contra su hermano: “Me impresiona ver cómo el ser auténtico molesta a la gente, incluso me hace gracia”.

“El valor es para quien lo merece, el carácter es para quien lo tiene, cambia siempre por ti y nunca para complacer a otro”, compartió.

El delantero portugués ha dejado saber este domingo que se ha sentido “traicionado” por su club, el Manchester United, que lo ha convertido en una “oveja negra” a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad, y cree que ahora se le está obligando a marcharse.

“El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”, dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan. “Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada”, agregó el delantero portugués.

Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, el portugués dijo que sólo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo al club.

Sobre Ralf Rangnick afirmó: “Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él”, dijo sobre el entrenador.

Para finalizar, habló sobre Erik Ten Hag, que suspendió a Cristiano Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo: “No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar”.

Lee también:

Cristiano Ronaldo se siente “traicionado” por el Manchester United y lanza dardo envenenado a Erik Ten Hag y Ralf Rangnick

“Él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel” : Cristiano Ronaldo tunde a Wayne Rooney y sigue creando problemas en el Manchester United