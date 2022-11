El debut histórico de Elvis Presley como actor con ‘Love Me Tender’

El 15 de noviembre de 1956, ‘Love Me Tender’, con el cantante Elvis Presley en su debut en la pantalla grande, se estrena en la ciudad de Nueva York en el Paramount Theatre.

Ambientada en Texas después de la Guerra Civil Estadounidense, la película, coprotagonizada por Richard Egan y Debra Paget, presentó a Elvis como Clint Reno, el hermano menor de un soldado confederado.

Originalmente titulada The Reno Brothers, la película pasó a llamarse ‘Love Me Tender’ antes de su lanzamiento, después de una canción del mismo nombre que Reno canta durante la película.

Presley, quien se convirtió en uno de los íconos más grandes en la historia del entretenimiento, cantó en el éxito en taquilla ‘Love Me Tender’, así como la mayoría de las 33 películas (31 largometrajes y dos documentales de conciertos estrenados en cines) que hizo en su carrera.

Actor y cantante

Elvis Aaron Presley, quien nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, comenzó su carrera musical con Sun Records en Memphis en 1954.

En marzo de 1956, lanzó su primer álbum para RCA, Elvis Presley, que llegó a la cima en la lista de álbumes pop de Billboard y lo lanzó en su camino al superestrellato.

A fines de marzo de ese mismo año, Presley tuvo su primera prueba de pantalla en Hollywood, para una película llamada The Rainmaker. No consiguió el papel, que fue para Burt Lancaster, y en su lugar comenzó a rodar ‘Love Me Tender’ en agosto.

Poco después, el 9 de septiembre de 1956, Elvis hizo la primera de tres apariciones en The Ed Sullivan Show y el popular programa de variedades recibió índices de audiencia récord.

Cuando Elvis hizo su tercera aparición en el programa, los censores de televisión permitieron que se le mostrara solo de cintura para arriba, por temor a que sus caderas giratorias escandalizaran a la nación.

En noviembre de 1957, la tercera película de Presley, Jailhouse Rock, se estrenó en los cines de Estados Unidos.

La película, considerada por muchos críticos como una de sus mejores, contiene el ahora icónico número de producción de baile del “bloque de celdas”, coreografiado por Elvis y ambientado en su canción “Jailhouse Rock”.

La cuarta película de Elvis, King Creole, se estrenó en julio de 1958 y también se considera destacada, lo que le valió algunas de las críticas más sólidas de su carrera como actor. Coprotagonizada por Walter Matthau, Carolyn Jones, Vic Morrow y Dean Jagger, King Creole fue dirigida por Michael Curtiz de Casablanca y se basó en una novela de Harold Robbins llamada A Stone for Danny Fisher.

La octava película del “Rey del Rock ‘n’ Roll”, Blue Hawaii, se estrenó en 1961 y marcó el comienzo de una era de películas de Presley con tramas ligeras, chicas guapas y múltiples números musicales.

Entre sus otras películas de esta época se encuentran Diversión en Acapulco (1963), Viva Las Vegas (1964), Clambake (1967) y Problemas con las chicas (1969). ¡La película número 29 de Elvis, un western llamado Charro! en la que lucía barba, se estrenó en 1968 y es la única película en la que no canta frente a la cámara.

El último largometraje de Presley fue Change of Habit (1970), en el que interpretó a un médico y Mary Tyler Moore interpretó a una monja.

Después de sufrir problemas de salud y dependencia de las drogas, Elvis murió a la edad de 42 años el 16 de agosto de 1977 en Graceland, su hogar en Memphis, Tennessee.

