Giuliani no enfrentará cargos penales de los fiscales federales de Nueva York

Una buena noticia recibió Rudy Giuliani después de todos los problemas que enfrenta, ya que los fiscales federales en Nueva York dijeron que no presentarán cargos penales contra el exalcalde después de más de un año que el FBI allanó su apartamento y su oficina.

ABC News destacó que la investigación del gran jurado concluyó y según la información presentada actualmente y disponible para el gobierno, “no se presentarán cargos penales”, expresaron los fiscales en una carta a la corte.

Los fiscales pidieron al tribunal que pusiera fin al nombramiento de Barbara S. Jones, la jueza federal jubilada que había sido nombrada experta especial en el caso. Los fiscales federales señalaban que Giuliani violó las leyes de cabildeo cuando hizo campaña para destituir a la entonces embajadora estadounidense Marie Yovanovitch de Ucrania.

El FBI llevó a cabo un allanamiento en donde incautó más varios dispositivos de la casa y la oficina de Giuliani durante la búsqueda que se llevó a cabo en abril de 2021. Y era la jueza Jones, quien había estado revisando el contenido.

“Giuliani estuvo muy complacido” cuando supo el lunes que no enfrentaría cargos de cabildeo extranjero, dijo su abogado al mismo medio de comunicación

“Estamos muy contentos de que hayan hecho esto. No me sorprende que hayan hecho esto porque vi la evidencia, o la falta de ella, y sabía que Rudy Giuliani no había hecho nada malo”, detalló el abogado Bob Costello.

Además añadió: “Se desviaron de la política de la oficina al emitir una declaración como esta, lo cual es muy bueno, porque ahora hay una conmemoración de que Rudy Giuliani no hizo nada malo en Ucrania”.

El abogado Costello había negado cualquier irregularidad por parte de su cliente en el momento en que allanaron la casa y la oficina el año pasado. “Están tratando de hacer que Rudy Giuliani parezca un criminal. No ha hecho nada malo”, fue la expresión del abogado en abril de 2021.

Cabe recordar que el 28 de abril de 2021, agentes federales despertaron al exalcalde Giuliani en su casa en Upper East Side de Manhattan. Los agentes se llevaron dispositivos electrónicos, incluido el teléfono celular de Giuliani, mientras que en su oficina incautaron dispositivos, incluida una computadora perteneciente a la asistente de Giuliani, Jo Ann Zafonte.

Esta buena noticia que recibió Rudy Giuliani, le quita un peso de encima de los problemas que todavía tiene que enfrentar como las falsas declaraciones de que las elecciones 2020 fueron robadas, entre otros asuntos.

