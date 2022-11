La hermana de Georgina Rodríguez reveló que está en la ruina y la socialité no le da ‘ni un peso’

Todo parece indicar que no todo en la vida de Georgina Rodríguez es miel sobre hojuelas, pues recientemente su hermana, Patricia, salió a revelar varios detalles sobre su turbulenta relación, sobre todo ahora que atraviesa por problemas económicos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Para sorpresa de muchos, la cuñada de Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al programa de Telecinco donde soltó toda la sopa sobre su situación personal, argumentando que se encuentra “arruinada” y sin el apoyo de su hermana.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos…”, contó Patricia Rodríguez.

No obstante, la cosa no acabó allí, pues se dijo decepcionada de la poca empatía que ha mostrado la esposa de CR7 ante la situación. “Como hermana no me espero esto (…) A veces tengo para comer, otras no… A veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, añadió.

De acuerdo con la entrevistada, su tensa relación con Georgina Rodríguez inició tras el fallecimiento de su padre hace tres años. De hecho, Patricia argumenta que “aún no tiene las cenizas de su padre” y culpa de ello a su hermana.

Su enojo con la socialité no le impidió enviarle un mensaje contundente: “Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos”, finalizó.

