Lindsay Lohan informa cuándo podría lanzar un nuevo álbum

La carrera de Lindsay Lohan pasa por una nueva etapa, gracias a su papel protagónico en la película de Netflix “Falling for Christmas”, pero muchos de sus fans se han preguntado si la actriz estaría dispuesta a retomar de lleno su faceta como cantante y grabar un nuevo álbum.

Lohan, de 36 años, aparece en la portada del más reciente número de la revista Who What Wear, y en la entrevista de esa publicación fue cuestionada sobre un regreso a los estudios de grabación: “Si escuchan música mía, con suerte estará en una película musical. He hecho muchas canciones que están sentadas, esperando. Tal vez dentro de cinco años haga otro álbum”.

Han pasado 17 años desde que Lindsay Lohan lanzó el álbum A little more personal (Raw), del cual promocionó el sencillo “Confessions of a broken heart (daughter to father)”. Ahora ella se ha centrado en su regreso a la actuación con el filme navideño que está teniendo buena aceptación en Netflix y con el cual dice estar muy contenta: “Quería hacer algo con lo que la gente sintiera como si nunca me hubiera ido”, concluyó.

También te puede interesar:

-Lindsay Lohan: el renacer de una estrella tras escapar de las drogas y el alcohol

-Jamie Lee Curtis desea reunirse con Lindsay Lohan para una secuela de la cinta “Freaky friday”