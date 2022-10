Jamie Lee Curtis desea reunirse con Lindsay Lohan para una secuela de la cinta “Freaky friday”

En 2003 Jamie Lee Curtis obtuvo uno de los mayores éxitos de su carrera con la cinta de comedia “Freaky friday”, producida por los estudios Disney y en la que compartió créditos con Lindsay Lohan. Ahora, la veterana actriz expresó su deseo de trabajar en una secuela de ese filme.

Durante su visita al programa “The view” (al que acudió para promocionar la película “Halloween ends”) Curtis fue cuestionada sobre una posible segunda parte de “Freaky friday”, a lo que respondió: “Ya les escribí a Disney, a mis amigos de Disney. ¡Déjenme ser la abuela! Déjenme ser la vieja abuela que intercambia lugares”.

Jamie también comentó hace unos días que es muy buena amiga de Lohan: “Lindsay y yo somos amigas y nos enviamos mensajes de texto. El otro día ella me envío uno, está en Irlanda haciendo su nueva película”. En el programa hasta agregó una idea para el argumento de lo que podría ser “Freaky friday 2”: “Entonces, Lindsay llega a ser la abuela sexy, que todavía es feliz con Mark Harmon en todas las formas en que tú serías feliz con Mark Harmon… Y simplemente, me gustaría ver a Lindsay ser la abuela sexy, y me gustaría verme a mí tratando de lidiar hoy con niños pequeños”.

