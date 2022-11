Alguna reforma migratoria debe aprobarse antes de terminar 2022 o después será “difícil”, reconoce senador Padilla

Si los demócratas en el Senado no logran sumar a 10 republicanos para algún plan migratorio que proteja a ‘dreamers’ y a otros inmigrantes antes de que termine el 2022, en enero del siguiente año la situación será más “difícil”, reconoció el senador Alex Padilla.

El motivo, agregó el presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, es que los republicanos “están a punto” de ser mayoría en la Cámara de Representantes y cualquier reforma migratoria requiere aprobación de ambas cámaras en el periodo legislativo vigente.

“Estamos aquí porque este es un momento crucial… enfrentamos la amenaza de un reloj en marcha, porque la Cámara está a punto de caer en manos de la mayoría republicana”, dijo Padilla. “Cuando llegue enero, será extremadamente difícil aplicar el sentido común, una reforma migratoria humana, incluida la protección para los benefiarios de DACA y todos los soñadores”.

En este momento, dijo, hay una ventana de oportunidad para los demócratas que controlan ambas cámaras, aunque dijo qué tipo de reforma sería aprobada, si Dream Act, la Ley de Registro o un plan integral, pero en cualquiera de los casos requieren a 10 senadores republicanos.

“Así que el momento de actuar es ahora, los soñadores no se merecen menos”, urgió. “No es correcto que vivan así después de que estén en el limbo, por temor a la deportación, después de todo lo que han hecho para que nuestra nación sea mejor”.

Padilla fue parte del grupo de senadores, liderados por Chuck Schumer (Nueva York), que participaron en una conferencia de prensa convocada por organizaciones civiles que defienden a ‘dreamers’ y otros inmigrantes.

“Si logramos que 10 republicanos se unan a nosotros, lo lograremos para fin de año”, dijo Schumer sobre la posibilidad de aprobar el Dream Act o una reforma que proteja a los ‘dreamers’.

El demócrata criticó a los republicanos que rechazan cualquier reforma migratoria, pero dejó entrever una ventana de oportunidad con algunos moderados.

“Mi mensaje a los republicanos del Senado es que trabajen con nosotros, trabajen con nosotros en esta política ampliamente respaldada para que podamos llegar a un acuerdo que proteja a las familias y fortalezca nuestra economía”, acotó Schumer.

El senador Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial, destacó los beneficios que ha proporcionado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero reconoció la importancia de una reforma integral.

Mientras el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que los republicanos han mostrado disposición en trabajar en conjunto con los demócratas en otros proyectos de ley, algo que podrían replicar con un plan migratorio.

Aunque todavía no termina el conteo de votos de la elección del 8 de noviembre, los republicanos están a una posición de controlar la Cámara de Representantes.

La conferencia fue convocada por la coalición We Are Here (Aquí Estamos), que incluye grupos como United We Dream y el Immigration Hub.