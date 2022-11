Apple podría estar creando su propia versión del metaverso para utilizar sus propias gafas de realidad virtual

Apple podría estar trabajando en desarrollar un mundo 3D virtual propio que sea similar al metaverso de Meta. A diferencia del mundo digital que viene desarrollando la compañía de Mark Zuckerberg este incorporaría elementos del mundo real, por lo que sería una mezcla de realidad aumentada y realidad virtual.

De acuerdo con el analista Mark Gurman, la idea de la compañía es que este mundo virtual funcione de la mano de las gafas de realidad virtual en las que vienen trabajando desde hace meses.

No obstante, es muy poco lo que se conoce acerca del proyecto del mundo virtual que desea crear Apple pues la compañía no ha hecho mención acerca de él o de los lentes de realidad virtual en ninguno de los eventos de presentación de productos que han llevado a cabo durante el transcurso del año. Esto da a entender que no ofrecerán ningún detalle acerca de esto hasta sea la hora de anunciar su llegada al mercado.

Algo que sí se conoce gracias a Gurman es que algunos proyectos en los que Apple viene trabajando como los nuevos atajos con Siri está previsto que puedan formar parte en la nueva plataforma de realidad virtual. Esto no sería una sorpresa tomando en cuenta que algo por lo que Apple es conocida ampliamente es por ofrecer un entorno en el que todos sus productos pueden conectarse para trabajar de forma conjunta y de esta manera mejorar la experiencia del usuario.

El analista también indica que existen rumores acerca de un nuevo servicio de video que permitiría a los usuarios disfrutar de contenido 3D a través de sus gafas y que contaría con realidad virtual. Asimismo, se espera que exista al menos una versión de estas gafas que cuenten con los procesadores M2 de Apple, los cuales son los más avanzados hasta el momento.

Esto da a entender que la capacidad de procesamiento de los lentes VR de Apple serían cuando menos mucho más rápidos y eficientes que el resto de la competencia. Incluso existe una posibilidad real de que se conviertan en los más potentes del mercado.

No obstante, algo sobre lo que también se ha hablado es sobre el hecho de que estos lentes podrían tener un precio cercano a los $3,000 dólares por unidad, lo que también los ubicaría entre los más costosos.

