Erik ten Hag habría pedido la salida definitiva de Cristiano Ronaldo del Manchester United luego de sus polémicas declaraciones

El DT holandés del Manchester United, Erik ten Hag habría pedido la salida definitiva del club del portugués Cristiano Ronaldo, esto luego de las polémicas declaraciones del goleador histótico sobre su presente en el equipo y en donde también sacó a relucir muchas situaciones con las cuales no se encuentra en lo absoluto conforme.

De igual forma y según fuentes de ESPN, para el entrenador, Cristiano Ronaldo no debe uniformarse más con los colores del Manchester United y su salida sea como sea debe darse desde el primero de enero del año 2023. La reunión de Ten Hag para plantear el tema se dio el pasado lunes junto con el copresidente Joel Glazer, el director ejecutivo Richard Arnold y el director de fútbol John Murtough.

DT del Manchester United, Erik Ten Hag, le ha indicado a la directiva que no quiere que Cristiano Ronaldo vuelva a club nunca más. [Kicker] pic.twitter.com/6B9ug5PoyU — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 15, 2022

Entre otras informaciones, se dice también que el club le impondrá una multa al futbolista por sus declaraciones en contra del club. Recordemos que Ronaldo aseguró no sentir ningún tipo de respeto por Erik ten Hag, debido a que el neerlandés no muestra a su juicio ningún tipo de respeto hacia su persona.

Al parecer no es únicamente Erik ten Hag quien quiere que CR7 salga del club, un histórico de los Diablos Rojos como lo es el ex futbolista Teddy Sheringham, también ha pedido que Ronaldo abandone al equipo.

“Es definitivamente el momento de que se vaya. No hay vuelta atrás. Debería haberse ido al principio de la temporada, no lo hizo, intentaron trabajar con él. Obviamente, su lenguaje corporal no ha sido bueno, creo que tiene que irse ahora”, dijo Sheringham en entrevista concedida al Daily Mail. Cristiano Ronaldo does not respect Erik Ten Hag 😶 pic.twitter.com/Ew3IHb3Iel— GOAL (@goal) November 13, 2022

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con Portugal y durante su estadía ha tenido par de encontronazos, incluyendo el primero con su compañero de equipo Bruno Fernandes y otro contra el lateral Joao Cancelo.

