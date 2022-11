Toño Mauri conmovió hasta las lágrimas al revelar quién le donó sus pulmones

Uno de los famosos que se vio afectado gravemente de salud durante la pandemia por coronavirus fue el actor mexicano Toño Mauri, quien se debatió entre la vida y la muerte gracias a complicaciones que también propiciaron un trasplante de riñón.

Afortunadamente, el famoso logró sobreponerse de este trago amargo y tras haber superado dicha enfermedad por segunda ocasión, reapareció ante las cámaras en el programa ‘Hoy’, revelando varios detalles que pusieron a temblar al público.

Y es que durante su charla con Galilea Montijo, Arath de la Torre, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, el histrión habló como nunca antes sobre el doble trasplante de pulmón que le dio la segunda oportunidad de vivir.

Mauri conmovió hasta las lágrimas al elenco del programa tras revelar que la persona que le donó ambos pulmones. “Yo traigo dos pulmones que me donó un muchacho de 28 años, que no conozco a su familia, pero pues todos los días lo respeto y le doy gracias”, contó con voz entrecortada.

Además, durante la charla el famoso también se pronunció sobre su estado de salud tras haber contraído Covid-19 por segunda ocasión. Al respecto, indicó que su experiencia fue completamente distinta a la anterior y aunque en un principio hubo miedo, hoy se encuentra mejor que nunca.

Toño Mauri no se despidió del matutino sin antes reflexionar sobre su “milagrosa” recuperación, asegurando que se encuentra agradecido de haber recibido una segunda oportunidad.

“Todo lo que ha pasado después de la enfermedad ha sido bonito, puras bendiciones, puras cosas maravillosas que a lo mejor si me hubiera ido ya no hubiera podido vivir (…) Cada día que vivo, cada día que paso es un regalo”, insistió.

