Toño Mauri revela cómo intentó ayudar a Diego Verdaguer: “Era un caso muy parecido al mío”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Toño Mauri confirmó que Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer, lo buscó para que los asesorara sobre la condición de salud que él vivió víctima de COVID-19, pues todo parece indicar que el cantante se encontraba en una situación similar.

Luego de darse a conocer la muerte de Diego Verdaguer, Lili Estefan reveló que la hija del intérprete argentino se puso en contacto con Toño Mauri para exponerle el estado de salud de su papá tras contagiarse del virus, pues estaban interesados en poder encontrar algo para ayudarlo a mejorar. Y aunque hasta hace unos días solo se trataba de rumores, dicha información fue confirmada por el mismo actor, quien durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ reveló cómo se dio este vínculo.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella y platicarle mi experiencia”, explicó.

Mauri detalló que la situación en la que se encontraba el intérprete de “La Ladrona” le recordó a lo que él vivió durante su tratamiento médico, en el que incluso se encontró al borde de la muerte, por lo que intentó ayudarlos y les ofreció apoyo su apoyo moral.

“Con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí. Sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios que he hecho en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos”, dijo.

En torno a las especulaciones sobre el tiempo en que Diego Verdaguer permaneció hospitalizado, Toño Mauri aseguró que no supo con exactitud en qué hospital se encontraba el cantante ni cuánto tiempo permaneció en él, pues todos los detalles los trataron directamente entre médicos.

“La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran, y todo iba bien, ya después de eso todo era a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, obviamente nos encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas, se hicieron cadena de oración sobre todo en algo que era muy personal, obviamente se quería mantener así y siempre hay que respetar eso”, agregó.

Finalmente destacó que él únicamente platicó con Ana Victoria sobre cómo había sido su caso y la forma en que su familia afrontó la complicada situación para que se unieran en oraciones.

“Había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella. Cuando hablé con ella estaba muy triste. Conforme se dio la plática yo me di cuenta que era un caso muy parecido al mío. Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que ya no nos escribimos, entonces yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos”. puntualizó.

También te puede interesar:

–Gimena Boccadoro, hija de Diego Verdaguer, confirma que el cantante NO estaba vacunado contra el COVID

–Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer: “Deseo volver a encontrarte pronto”

–La desgarradora despedida de Ana Victoria y Gimena, hijas de Diego Verdaguer