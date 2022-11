Fiestas decembrinas en Disneyland son cada vez más inclusivas

Literalmente, la fiesta nunca termina en Disneyland. Los parques del resort guardaron hace unos días los adornos de Halloween para dar paso a quizá el más celebrado festejo del año: la temporada de las fiestas decembrinas, que tienen como característica ser cada año más inclusivas.

Por ejemplo, desde hace varias temporadas Santa Claus es uno de los personajes que merodean por el resort. Pero no se trata solo del hombre rubio de barbas blancas y ojos azules; el resort decidió que Santa no tiene una apariencia única, por lo que será posible toparse con un Santa afroamericano, latino o asiático.

Tanto en Disneyland como en Disney California Adventure la decoración siempre será una parte fundamental de la experiencia. El primer parque recibe a los visitantes con un árbol navideño de más de 18 metros de altura, mientras que el resto del parque luce guirnaldas, cascanueces, luces y moños de muchos colores y tamaños.

Sin embargo, la atracción más espectacular está a cargo del castillo de la Bella Durmiente, que de día o de noche luce sus resplandecientes carámbanos y luces que parpadean.

En Disney California Adventure regresa el espectáculo nocturno World of Color – Season of Light, que en esta temporada incluye música navideña con imágenes de algunas de las películas animadas más memorables de Disney. También en este parque, el Disney Festival of Holidays incluye entretenimiento como desfiles, danzas y música en vivo —a cargo de artistas como Mariachi Divas, Mostly Kosher, Blue13 Dance Company, Phat Cat Swinger y The Mistletoes—, que celebran Navidad, Diwali, Hanukkah, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos.

World of Color presenta temas navideños. Foto: Disneyland

La oferta culinaria también es amplia en este parque en los nueve puestos de comida que ofrecen desde alternativas veganas hasta postres, hamburguesas y bebidas con y sin alcohol.

Tarta de chocolate. Foto: Disneyland Resort

Y como parte de las celebraciones por el estreno de la cinta Black Panther—Wakanda Forever, este parque honra con una instalación en forma de cabeza de pantera el legado de este personaje.

“Estamos celebrando a la nueva guerrera que protagoniza la película”, dijo Nataly Guzmán, embajadora del resort, durante el día de prensa.

El desfile de los personajes de Pixar y Disney, Mickey’s Happy Holidays, así como la fiesta Disney ¡Viva Navidad!, regresan. En el caso de Viva Navidad! Mickey Mouse y Minnie Mouse lucen trajes festivos para la ocasión y están acompañados de bailarines folklóricos, mariachis, bailarines y músicos de samba y mojigangas gigantes.

En el parque de Disneyland, el desfile A Christmas Fantasy presenta a Anna, Elsa y Olaf de la película Frozen, acompañados de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Santa Claus y muchos otros amigos. Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales Believe… in Holiday Magic incluye una nevada y proyecciones a color en Main Street, U.S.A., así como en la fachada de It’s a small world, que este año celebra 25 años.

Mickey Mouse y sus amigos frente al castillo de la Bella Durmiente. Foto: Disneyland Resort

En una de las joyas del parque, la Haunted Mansion: Haunted Mansion Holiday, Jack Skellington y sus amigos hacen que Halloween y las Navidades se unan en una transformación única.

Las celebraciones continúan hasta el 8 de enero.