Paul Goldschmidt y Aaron Judge se alzaron con el MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana

El inicialista de los San Luis Cardinals, Paul Goldschmidt y el jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, finalmente se terminaron alzando con el premio MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana respectivamente.

De esta manera se dan a conocer los dos ganadores de los premios más esperados luego de finalizar la temporada de béisbol de la Gran Carpa.

AARON JUDGE y PAUL GOLDSCHMIDT más de su celebración POR EL MVP. pic.twitter.com/W78ujkbnAj — Nación MVP (@NacionMVP1) November 18, 2022

Paul Goldschmidt, el nuevo Cardinal Mayor

En lo que respecta a Paul Goldschmidt, se convierte en el primer jugador de los Cardinals en llevarse el MVP después de Albert Pujols. En las papeletas se impuso a su compañero de equipo Nolan Arenado y a Manny Machado de los San Diego Padres.

El inicialista de San Luis terminó liderando el departamento de OPS (.981). Sumado a eso fue tercero en average (.317), segundo en remolques (115) y quinto en el departamento de cuadrangulares (35). A todo esto hay que sumarle el llamado a su séptimo Juego de Estrellas y por si fuera poco conquistó su quinto Bate de Plata.

Paul Goldschmidt is the N.L. MVP! pic.twitter.com/YeeEBGoxoR— St. Louis Cardinals (@Cardinals) November 18, 2022

La temporada de ensueño de Aaron Judge

Por lo que refiere a Aaron Judge se terminó imponiendo al “fenómeno” Shohei Ohtani, quien se había impuesto en el galardón de la temporada pasada y que este año también tuvo registros importantes. Aaron Judge. 2022 American League Most Valuable Player.



Power. Magic. History. A season for the ages. #AllRise pic.twitter.com/I89Ee4tjWy— New York Yankees (@Yankees) November 18, 2022

Aaron Judge implantó un nuevo récord de cuadrangulares en la Liga Americana con sus 62 estacazos de vuelta completa con los que superó a Babe Ruth y a Roger Maris. El jardinero estuvo en la pelea por la Triple Corona hasta el último momento pero el venezolano Luis Arráez se terminó llevando el título de bateo y quitando las opciones de “El Juez”.

