PayPal comenzará a cobrar una comisión a las cuentas inactivas

PayPal informó que próximamente comenzará a debitar a sus usuarios una comisión si su cuenta se encuentra inactiva. La plataforma de pagos explicó que los fondos que logren captar por esta vía serán utilizados para “mantener” las cuentas que sí están activas.

El anuncio fue realizado por PayPal mediante un comunicado publicado en su sitio web, en el que explicó que la comisión únicamente será aplicable a aquellas cuentas que hayan estado inactivas durante un plazo igual o mayor a 12 meses.

“A medida que el valor que proporcionamos a nuestros clientes se ha ampliado, PayPal ha seguido invirtiendo en nuestros servicios, lo que ofrece a los clientes mayores oportunidades a la hora de comprar y vender en todo el mundo. Hemos introducido una tarifa por inactividad para mantener las cuentas que están inactivas. La aplicabilidad de la tarifa de servicio está limitada y únicamente afecta a las cuentas que no han estado activas en los últimos 12 meses”, se lee en el sitio web.

Detallaron que el monto que será debitado de la cuenta de los usuarios será de $10 dólares o el equivalente al saldo total de la cuenta, dependiendo de cual de estos sea inferior. Asimismo dijeron que aquellas cuentas inactivas que permanezcan con un saldo cero no se verán afectadas ya que no se les aplicará el cargo y por tanto no tendrán ningún saldo negativo.

Desde PayPal también anunciaron que si luego de haber cobrado la tarifa por inactividad una cuenta permanece con saldo cero por otros 60 días continuos es posible que esta sea cerrada automáticamente.

“Si una cuenta ya no tiene un saldo positivo después de haber cobrado esta tarifa y permanece inactiva durante otros 60 días, es posible que se cierre una vez transcurran esos 60 días. Las notificaciones para las cuentas inactivas empiezan el 30 de septiembre de 2022”, refiere el comunicado.

Se calcula que al cierre del año 2020 PayPal contaba ya con un total de 375 millones de cuentas activas, lo que les permitió obtener ese mismo año un beneficio neto de más de $4,200 millones de dólares. Esto demuestra que la plataforma es una de las opciones de pago electrónico más utilizadas en todo el mundo.

Esto también te puede interesar:

– PayPal permite a sus clientes ucranianos recibir dinero sin cobrar tarifas de transferencia

– PayPal cancela sus operaciones en Rusia por la invasión a Ucrania

– Empresarios enfrentan nuevas reglas: Venmo, PayPal, Zelle y Cash App deberán reportar transacciones de $600 dólares anuales al IRS