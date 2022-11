Leticia Calderón ya firmó su testamento ante el temor de que algo malo pudiera sucederle

Aunque sólo tiene 54 años, Carmen Leticia Calderón León, conocida artísticamente solo como Leticia Calderón, decidió poner sus cosas en orden y firmar su testamento después de experimentar lo que parece haber sido un ataque de pánico.

Recientemente, la actriz mexicana reveló en una entrevista concedida al programa de televisión Ventaneando que después de haber enfrentado algunos problemas de salud, durante una noche sintió que no podía respirar al grado de pensar en la muerte.

“Tuve dos eventos importantes. En la madrugada me estaba ahogando y pensé: ‘O me muero porque no puedo respirar o de un infarto’, me espanté horrible”, mencionó.

A partir de esa mala experiencia fue como optó por firmar un documento donde, en caso de que ella llegara a faltar, todas sus pertenencias pasarían a manos de sus hijos Luciano y Carlo Collado, fruto del matrimonio con el abogado Juan Domingo Collado, de quien se divorció en 2010, luego de permanecer juntos ocho años.

“Corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte y dije: ‘¿Qué tal si realmente me hubiera muerto?'”, enfatizó.

De esta manera, el siguiente objetivo de Leticia Calderón es lograr que sus hijos puedan reunirse con su padre, quien lleva tres años en prisión por los presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos”, indicó.

Por el momento, la actriz cerrará el año sin ningún proyecto para regresar a la pantalla, pero con el deseo de que pronto algún productor vuelva a contemplarla, pues desde su participación en la telenovela Imperio de Mentiras, en 2020, no ha vuelto actuar.

Cabe señalar que, debido a los gastos que tuvo que enfrentar durante la crisis de sanidad derivada de la pandemia de COVID-19, Leticia Calderón se vio obligada vender un departamento que tenía en el puerto de Acapulco, Guerrero.

