Natalia Téllez estuvo a punto de renunciar a ‘Netas Divinas’ por una jugosa propuesta

Desde hace 5 años, Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun y Natalia Téllez se embarcaron en la aventura de ‘Netas Divinas’. Y, aunque su lazo de amistad se ha fortalecido mucho durante los últimos años, Téllez reveló que hubo un momento en el que estuvo apunto de despedirse del programa. ¿Cuál fue la razón? Aquí te lo contamos.

Fue justamente durante la más reciente emisión del show, donde festejaron el quinto aniversario de esta producción de Unicable, que la ex conductora de ‘Hoy’ se sinceró sobre la difícil decisión que tomó a nivel profesional.

De acuerdo con Natalia Téllez, estuvo a nada de renunciar porque se le presentó una propuesta laboral muy tentadora: “Era un momento hormonal muy fuerte porque acaba de nacer Emi. Me dieron una oferta de trabajo y pensé tomarla”, detalló.

A pesar de haber tomado la decisión de abandonar ‘Netas Divinas’, la también actriz habló con sus compañeras para compartirles la noticia. Esto trajo consigo un momento de reflexión que le permitió quitarse “un peso de encima”.

Paola Rojas no pudo evitar hacer un comentario al respecto: “No fue por mala, fue por mensa, pero tuviste lucidez y cambiaste de opinión”, señaló.

No obstante, en esa temporada comenzó a recibir lo que ella califica como “señales” que la hicieron no abandonar el programa. “Salía a la calle y una señora: ‘Netas Divinas me acompañó en el duelo de mi marido’, y yo decía: ‘es una actriz’, y luego iba a otro lugar y llegaba un güey: ‘yo veo Netas y cuando hablaron de la comunidad, yo soy güey, mi mamá lo vio, ayudó mucho’, todo el tiempo y yo decía ‘¿qué está pasando?'”, detalló.

Téllez finalizó su relato asegurando que prefirió seguir su corazón y no los beneficios que la propuesta traía consigo. “¿Dónde está puesto mi corazón? Eso pasó este año y creo que soy muy feliz y afortunada de estar aquí, pero más allá de estar o no, de haber estado en ese camerino y que cuando sabes que el proyecto puede ya no estar, ellas sí estaban ahí y llorando a moco tendido”.

