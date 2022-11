Dani Alves, el futbolista de Pumas de la UNAM que buscará silenciar a sus detractores en el Mundial de Qatar 2022

Les joueurs les plus âgés présents au Qatar :



🇲🇽Talavera | 40 ans et 61 jours

🇵🇹Pepe | 39 ans et 265 jours

🇧🇷Dani Alves | 39 ans et 196 jours

🇨🇦Hutchinson | 39 ans et 283 jours

🇳🇱Pasveer | 39 ans et 10 jours

🇯🇵Kawashima | 39 ans et 243 jours