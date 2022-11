Te decimos cuál es el verdadero nombre de Gaby Spanic que nadie conocía

Desde su debut en televisión hasta su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, la actriz Gaby Spanic ha mantenido al público pegado a la pantalla gracias a su carisma y belleza. Y aunque actualmente ha vuelto a catapultarse como una de las favoritas del público, aún existen ciertos detalles sobre la vida de la famosa que permanecen desconocidos para el público.

Tal es el caso de su nombre real, pues a pesar de que el mundo entero la conoció como “Gaby Spanic” gracias a su actuación en historias como “Soy tu Dueña” y “La Usurpadora”, la venezolana cuenta con un nombre de nacimiento que finalmente ha salido a la luz.

Para propósitos de una carrera frente a los reflectores, la famosa tuvo que “acortar” su nombre de nacimiento, Gabriela Helena Španic Utrera, por uno que no representara un problema para ser recordado entre el público.

Si bien este no se aleja por completo de Gaby Spanic, sí que sorprendió a sus fanáticos el saber que su actriz favorita, al igual que muchos famosos, tuvo que modificar su nombre original.

No podemos olvidar que la actriz de 48 años se ha consolidado como una de las más exitosas y aclamadas de Latinoamérica. Sin embargo, este hecho no la detuvo para traspasar fronteras y volar a Hungría para ser parte del reality “Dancing with the stars”.

Tras su éxito en dicho programa, la guapa histrionisa volvió al país que le dio su primera oportunidad en televisión para realizar el programa ‘La Casa de los Famosos’, donde se le vio compartir pantalla con Pablo Montero y la ganadora de la temporada, Alicia Machado.

Te puede interesar:

• Gaby Spanic se luce en ceñidos pantalones de vinil al presentarse en teatro

• Gaby Spanic recordó el drama que vivió en Miss Venezuela, ¡le robaron el vestido!

• Daniela Spanic, hermana de Gaby Spanic, acusa a su chofer de estar involucrado en su agresión