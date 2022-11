Robert Lewandowski advierte a México a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022

Ya comienza el conteo regresivo para que México inicie su participación en el Mundial de Qatar 2022. Su primer obstáculo será Polonia el martes 22 de noviembre. La principal figura polaca es Robert Lewandowski, atacante del FC Barcelona que manifestó su preocupación por la calidad y el nivel que pueda presentar El Tri en el partido de debut.

“México nos complicará el juego. El primer juego será importante para nosotros porque si ganamos los jugadores estaremos más confiados”, expresó Lewandowski en rueda de prensa.

El experimentado futbolista polaco enumeró algunos elementos y atributos de la Selección Mexicana que los hacen un rival difícil para este inicio de torneo. A pesar de que no hay mucha esperanza puesta en El Tri, el seleccionador de Polonia y Lewandowski están conscientes de sus armas.

“Sabemos del potencial de México. Pelearemos, queremos ganar. Vemos que los jugadores de México tienen calidad, los laterales son buenos, pero estamos preparados para detener el ataque”, aseguró.

El gol ganador de Polonia de ayer. Lewandowski si anda con todo. pic.twitter.com/HSqVJbUZzX — Ramón Raya M. (@RAMONRAYA23) September 26, 2022

Lewandowski deberá sortear la muralla mexicana

Claramente, los ojos del partido estarán puestos sobre Robert Lewandowski. Seguramente Gerardo Martino advierta a sus dirigidos de la peligrosidad del polaco y ofrezca una indicación especial para detenerlo. Pero esto no le preocupa al ex atacante del Bayern Múnich, pues no será una situación nueva en la carrera del delantero.

“Estamos conscientes de que los defensores se irán hacia mí y estaré cubierto, pero lo sabemos. Creo que otros jugadores usarán el hecho de que todos me marcarán y habrá más espacios. Estamos preparados para esto. Estamos listos para esto”, concluyó. Lewandowski mandou o famoso "faz e me abraça" nesse gol da Polônia. Antes dessa assistência, já tinha marcado o 1° gol da partida.

É o maior artilheiro da Polônia com 70 gols e o 3° jogador com mais gols por seleções nacionais.



Mas me juram que ele só faz gol pq joga no Bayern.. pic.twitter.com/jCXdf7RJNn— peagá (@_pedrohenriqueq) September 2, 2021

