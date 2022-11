Vidente asegura que México tendrá un mal Mundial y criticó la organización de Qatar 2022

La Selección Mexicana iniciará su camino en el Mundial de Qatar este martes 22 de noviembre. El primer rival de El Tri será Polonia, una selección de temer, comandada por Robert Lewandowski. En medio de las críticas de los analistas deportivos, los videntes tampoco tienen grandes expectativas de lo que pueda hacer México en el Mundial de Qatar 2022. Mhoni Vidente Se sumó al tren de las poca esperanza.

“A México solamente ‘le va a ir’ en el Mundial y ya, nada más, veo aquí a la peor Selección Mexicana que hemos tenido y veo cambio de entrenador pronto“, sentenció la vidente.

Bajo estas circunstancias, continúa la gran ola de desesperanza sobre la selección de Gerardo Martino. Desde que concluyó el Octagonal de Concacaf, las expectativas no eran demasiado grandes con respecto a El Tri. Los últimos partidos amistosos de México agudizaron las críticas hacia el conjunto azteca y, por ende, las expectativas siguieron cayendo.

Los choques culturales en Qatar

Este Mundial no ha sido el centro de atención por el color, calor y ambiente de la sede seleccionada. Qatar ha dado mucho de que hablar por sus “restricciones” establecidas para controlar a los turistas y de esta forma no chocar, en demasía, con su cultura. Esto sin dejar de mencionar las múltiples denuncias sobre el trato a obreros durante la previa el evento. Sobre este tema en particular Mhoni Vidente tuvo algunas palabras al respecto.

“Veo uno de los Mundiales más desangelados de la historia. Las mujeres son muy maltratadas, la comunidad gay no tiene derechos y por eso cancelan artistas como Shakira y Dua Lipa”, manifestó. Mundial Qatar 2022: las estrictas prohibiciones para los aficionados que asistan a la Copa del Mundo https://t.co/h8tQSO1F75— La Opinión (@LaOpinionLA) November 18, 2022

