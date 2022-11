Thiago Almada, el fichaje más caro de la MLS que estará representando a Argentina en el Mundial Qatar 2022

Thiago Almada entró finalmente en la convocatoria de la Selección Argentina para disputar el Mundial Qatar 2022, el futbolista del Atlanta United es el fichaje más costoso en la historia de la MLS y entró en la lista debido a la lesión de dos futbolistas convocados anteriormente por Lionel Scaloni.

No suele ser muy frecuente la convocatoria de futbolistas que militan en la MLS por parte de la Selección Argentina, sin embargo el caso de Almada es algo más que merecido, teniendo en cuenta que es la estrella del Atlanta United y además es el fichaje más costoso en la historia del fútbol estadounidense.

La confianza de Lionel Scaloni

Interrogado sobre la inclusión de Thiago Almada en la lista de Argentina, Lionel Scaloni aseguró que no es sopresa y destacó la calidad del jugador del Atlanta United. “¿Si me sorprende la convocatoria de Almada? No me sorprende porque es un jugador que tiene el nivel para estar ahí. Y ojalá el fútbol mundial pueda disfrutarlo en la selección“, dijo.

Thiago Almada y Ángel Correa se unieron a Argentina en sustitución de Nicolás González y Joaquín Correa que fueron baja a última hora por lesión.

El momento en el que Thiago Almada recibió la noticia

Thiago Almada contó que recibió la noticia estando en el dentista. “Lo más lindo. Poder estar acá en un Copa del Mundo es lo más lindo para un jugador. Estaba ahí en el dentista cuando me llamaron y empecé a los gritos. Lo primero que hice fue llamar a mi familia”, reseñó TyC Sports.

El futbolista hizo las inferiores con Velez Sarfield antes de convertirse en el fichaje estrella del Atlanta United.

Argentina está lista para debutar el próximo 22 de noviembre ante Arabia Saudita, posteriormente enfrentarán a Polonia y cierran el calendario contra México.

También te puede interesar

. Un “Messiverso” es posible: el increíble comercial que reúne a los cinco Messi mundialistas (Video)

. Vocalista de Coldplay se declaró fanático de Lionel Messi y pronosticó una final entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo

. “Que el balón no llegue a Messi”: la fórmula del Tata Martino para frenar a Argentina en el Mundial Qatar 2022