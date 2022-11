Danna Paola impacta al lucir su figura en un enterizo negro de látex con anillos y correas

Danna Paola ha dado una sorpresa a sus seguidores en TikTok, pues publicó un video en el que se le ve muy sexy antes de que inicie uno de sus conciertos, usando un ajustado enterizo negro de látex -lleno de anillos y correas- con el que lució al máximo su figura.

Luego de posponer algunas presentaciones la cantante mexicana ya ha comenzado su gira Xt4s1s, en la que cuida todos los detalles. También presenta vistosos atuendos y elaboradas coreografías; en una de sus publicaciones de Instagram ella escribió: “Gracias infinitas a todo mi team arriba de este barco gigante, donde estamos cumpliendo un sueño más, gracias x creer en mi y disfrutar todo este proceso juntxs desde el día que XT4S1S llegó a cambiarnos la vida…”

El show de Danna Paola en Monterrey fue todo un éxito, y siguiendo con la tradición de lanzar al escenario muñecos del Doctor Simi los fans de la cantante le hicieron llegar un buen número, por lo que ella posó feliz con los peluches en una imagen que compartió en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

