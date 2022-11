Ecuador le ganó a Qatar en un vibrante choque que dio inicio al Mundial de Qatar 2022

El inicio del Mundial de Qatar 2022 comenzó de gran forma con una contundente victoria de Ecuador sobre los locales. La Selección sudamericana presionó y dominó durante todo el partido y demostró que su regreso a una Copa del Mundo es en serio.

Con un marcador de 0-2 Ecuador superó a Qatar, e incluso el marcador pudo ser abultado si no es por el aguante de una selección asiática que tuvo seis meses de preparación para subir su nivel y no dejarse humillar en el inicio de su torneo ante su propia gente.

THE FIRST GOAL OF THE 2022 FIFA WORLD CUP BELONGS TO ECUADOR 🇪🇨🇪🇨🇪🇨 pic.twitter.com/sGTPm4VZaI — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

El hombre del partido fue el delantero Enner Valencia, quien hizo de todo: provocó un penal, mismo que definió él mismo, también anotó de cabeza e incluso sufrió la decepción por la anulación de un gol. Además, el atacante se convirtió en el goleador histórico de ‘La Tri’ en mundiales de fútbol.

El primer tanto fue desde los 12 pasos luego que la defensa qatarí le cometiera falta al propio Valencia que no falló frente al arquero, corría el minuto 16. El segundo tanto también fue en el primer tiempo: Enner aprovechó un gran centro de Preciado que remató con maestría de cabeza a las mallas de Al Sheeb.

A closer look at Enner Valencia's second goal in the first half for Ecuador 🔥🇪🇨



What a start for @LaTri 👏



Sponsored by @Walmart #WalmartPlus pic.twitter.com/YdJwqqtmO4— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

The Ecuador crowd is HYPED 🇪🇨 pic.twitter.com/Bcp1Pwbx6R— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

Con esta derrota, Qatar se convierte en la primera selección sede del Mundial que pierde en el partido inaugural. Aunque los locales estuvieron cerca de marcar en los últimos minutos del partido, la Selección de Ecuador se llevó una clara victoria. Oh my 😳



This was almost a stunner pic.twitter.com/XYPlk69nDo— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

Asistencia masiva en el inicio del Mundial Qatar 2022

La organización del Mundial Qatar 2022 se trazó de meta que el Estadio Al Bayt de Doha tuviera un llenó total y así fue. Entre fanáticos ecuatorianos, que representaron una auténtica marea amarilla y los fanáticos locales, fueron más de 60,000 espectadores, no cabía ni un alfiler en el recinto deportivo construido para este torneo. Qatar fans are keeping their spirits up in the first half 🇶🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3vzg7FeTkI— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

La afición qatarí inició el compromiso con mucha ilusión, haciendo presión y aupando a los suyos; pero la energía inicial se fue apagando conforme los 11 jugadores puestos sobre el terreno de juego por el entrenador Gustavo Alfaro dominaban el juego y se hacían con el resultado. The Ecuador crowd is HYPED 🇪🇨 pic.twitter.com/Bcp1Pwbx6R— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 20, 2022

La parte de la grada que al principio estuvo poblada de túnicas blancas, terminó vacía en los últimos 10 minutos del compromiso inaugural del Mundial, a pesar que la Selección de Qatar estuvo cerca de poner el 1-2 en el marcador.

Por su parte, Ecuador se mantuvo pendiente de Valencia, víctima de una dura entrada que pudo dejarle fuera del juego, pero el jugador se aferró a su histórico partido hasta que ya no pudo más y, en el minuto 75, de nuevo renqueante por una dura entrada, dejó su puesto a Cifuentes.

Sigue leyendo: