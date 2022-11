Gussy Lau asegura que él era una celebridad antes de conocer a Ángela Aguilar

Gussy Lau expresó que él ya era una celebridad después de conocer a Ángela Aguilar. Este fue un comentario que hizo después de que le preguntaran si aprovechó la polémica de sus fotos que se filtraron para hacerse más famoso.

A principios de este año, se filtraron unas imágenes en las que aparecía besándose con Ángela Aguilar , por lo que René Humberto Lau Ibarra, conocido como Gussy Lau, pasó a ser parte de muchos titulares alrededor del mundo.

Posteriormente, el compositor confirmó que sí sostenía un romance con la cantante, ante lo cual, fue responsabilizado de filtrar dichas imágenes para aumentar su popularidad.

¿Ángela Aguilar le huyó a Gussy Lau en los Latín Grammy?



Video @VentaneandoUno pic.twitter.com/y7ijnlqARK — Story Time (@storytimemx) November 18, 2022

Por su parte, hasta el día de hoy, la hija de Pepe Aguilar afirma que esa situación fue uno de los momentos más complicados en su trayectoria, pues considera que se vulneró su intimidad.

Después de más de seis meses de aquella controversia, Gussy Lau declara que “no le molestó hacerse mediáticamente un poco más popular”.

El compositor de 34 años aseguró además que: “no tiene importancia para mí eso. Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no presto mucha atención, me da igual”.

Así lo declaró frente a los micrófonos de ‘Ventaneando’, durante la entrega de los premios ‘Latin Grammy 2022’.

Y agregó: “Esta es mi cuarta nominación en los últimos tres años, encantado de conocer nuevos talentos con los que puedo trabajar”, expresó Gussy Lau.

Por otra parte, mientras lo entrevistaban, Ángela Aguilar iba pasando a sus espaldas. En ese momento, los medios le cuestionaron si saludaría a la intérprete de ‘Qué agonía’, a lo que él respondió que: “Yo saludo a todos, pero no creo que me salude la verdad”.

Sin embargo, matizó y dijo que, si bien, mantiene una relación cordial con la cantante, no creé que se vuelvan a encontrar y verse.

Ángela Aguilar asistió a la entrega de premios, pues estuvo nominada a ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’ y ‘Mejor Canción Regional Mexicana’, además, se presentó con gran éxito en los ‘Latin Grammy 2022’.

También te pueden interesar:

–Ángela Aguilar estrena canción con Juan Gabriel y así suena “Nada más decídete” | VIDEO

–Ángela Aguilar le revela a Jorge Ramos lo que aprendió de su escándalo con Gussy Lau

–Ángela Aguilar baila “La Buchona”, se viste como una y se vuelve viral en TikTok | VIDEO

–Ángela Aguilar consigue nominación al Latin Grammy gracias a su ex pareja, Gussy Lau