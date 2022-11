Las 5 mejores bebidas de Costco, según sus miembros

Si hay algo que bien puede describir a los clientes de Costco es su honestidad al momento de compartir sus experiencias sobre ciertos productos adquiridos en cualquiera de las ubicaciones.

Aunque hay algunos productos que han provocado cierto malestar entre los consumidores hay otros que se han ganado una buena reputación. En esta ocasión compartiremos cuáles son las 5 mejores bebidas, según reseñas compartidas en de foros de internet y redes sociales.

1. Agua con gas Spindrift

El agua con gas Spindrift ha sido del agrado de muchos consumidores debido a que está hecha a base de jugos y purés naturales de frutas. Además, contiene un nivel bajo en calorías y tiene solo 1 gramo de azúcar por lata. Especialistas destacan que en lugar de edulcorantes agregados incluya una pequeña cantidad de jugo de fruta real.

2. Leche de almendras sin azúcar Kirkland

Al no tener azúcar, este producto se vuelve versátil y objeto de muchos usos y preparaciones. Consumidores dijeron que lo han usado como cremas para café, cereales, hasta pastas y salsas. Si solo usas leche de almendras para beber, este producto podría ayudarte a ampliar más tus horizontes.

3. Agua purificada Kirkland

Si bien existen opciones para tener agua en el hogar, como un filtro seguro de agua, no está por demás tener cerca una reserva de agua embotellada. Los paquetes de agua embotellada de Kirkland se ha convertido en una de las principales opciones de muchos consumidores al momento de surtir listas para emergencias, como cuando no hay electricidad o si hay planes de salir de viaje.

4. Limonada orgánica Kirkland Signature

La limonada orgánica y la limonada orgánica de fresa de Kirkland también se han convertido en unas de las mejores opciones de los clientes para refrescarse en un día caluroso de verano o en cualquier otro momento. El usuario de Reddit Stonedgar312 describió esta bebida como “el equilibrio perfecto entre lo agridulce”, según difunde el sitio Eat This, Not That. Otros usuarios también han sugerido usarlo como base para preparar un sabroso cóctel.

5. Jugo 100% de granada Pom Wonderful

El jugo de granada de Pom Wonderful es una excelente opción para obtener una bebida refrescante si se combina con agua con gas y hielos. Además, es idónea para preparar batidos de granada o glaseados ideales para platillos salados, dijeron usuarios en el foro de internet.

Te puede interesar:

– El nuevo estofado de res con verduras de Costco está dividiendo opiniones entre consumidores: por qué

– El postre de Costco que se está convirtiendo en una gran decepción para sus clientes

-Costco: tres retiros que ha realizado recientemente