Debut de la Selección de Argentina de Lionel Messi ante Arabia Saudita: horas y canales para ver a la “Albiceleste” en el Mundial Qatar 2022 en Estados Unidos

La Selección de Argentina, comandada por Lionel Messi, tendrá su gran debut en el Mundial Qatar 2022 ante su similar de Arabia Saudita y como es de esperarse, este es uno de los juegos que más fanáticos están esperando, pues será una nueva edición en una Copa del Mundo para el astro del PSG.

Además, al ser los dos rivales directos de la Selección de México, quien también juega este martes 22 de noviembre, y ya tiene su once casi confirmado por ‘Tata’ Martino, y de Polonia, se le suma muchos más seguidores para así ‘ligar’ un resultado positivo para su equipo favorito.

Posible once inicial de Argentina en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita

Lo más probable es que el equipo comandado desde el banquillo por Lionel Scaloni salga a la cancha de la siguiente forma:

Dibu Martínez en el arco; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, como defensas; De Paul, Paredes, Papu Gómez como mediocampistas; Messi, Lautaro y Di María como los elementos ofensivos.

#Qatar2022 Último entrenamiento de la Selección antes del debut frente a Arabia Saudita



📋https://t.co/1f9Rk8H6sA pic.twitter.com/GICpzbRMl6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

Como ver el debut de Argentina en Qatar 2022 en Estados Unidos

El equipo albiceleste tendrá su debut el próximo martes 22 de noviembre a las 05 am ET / 2 am PT en el Estadio Lusail en Qatar. Además, ten en cuenta que podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

También te puede interesar

–Miguel ‘Piojo’ Herrera se olvida de Tigres UANL y asegura estar listo para tomar un puesto en la Selección de México

–Mundial Qatar 2022: memes en contra de la Selección de Estados Unidos inundan el internet tras su empate ante Gales

–Mundial Qatar 2022: posible alineación de la Selección de México en su debut ante Polonia y como ver el partido en Estados Unidos