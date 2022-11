Marlene Favela confiesa que sigue soltera, pero está abierta a encontrar el amor “a la antigua”

Marlene Favela está feliz debido a que por primera vez dará vida a una villana en una telenovela mexicana, pues formará parte de la nueva producción de Juan Osorio que llevará por nombre ‘El amor invencible’, proyecto que combinará con su faceta de mamá.

Pero en cuanto a su vida sentimental reveló que, aunque sigue disfrutando al máximo su soltería, está abierta a darse una nueva oportunidad en el amor, por lo que cuando llegue a su vida una pareja lo compartirá con su público.

“Estoy sola, estoy dedicada cien por ciento a Bella, pero cuando llegue (una pareja) se los comparto“, dijo en entrevista para Mezcalent.

Explicó que se sigue dedicando por completo a su hija y ella seguirá siendo su prioridad, en especial durante sus primeros años de vida, pero actualmente está abierta a encontrar el amor.

“El ser humano mientras respire, tiene que seguir luchando, viviendo, enamorándose. Lo que pasa es que los tres primeros años de mi hija yo sí me dediqué y me sigo dedicando a ella, aunque ya digo: ‘hey, ya’. Cuando llegue el amor no le voy a cerrar la puerta, para nada”, añadió entusiasmada.

Pero al ser cuestionada si estaría dispuesta a buscar el amor en alguna aplicación de citas, la protagonista de ‘Gata Salvaje’ señaló que prefiere ser conquistada “a la antigua”, pues para ella es primordial el contacto físico a la hora de conocer a una persona.

“Nací en un pueblo, soy de una familia tradicional, entonces estoy acostumbrada a la conquista. Que si las flores, que si el mensajito, que si la llamada. O sea, creo que no habría interés en ver a alguien, interesarme si no lo conozco, la verdad no, estoy más chapada a la antigua“, mencionó.

Pero mientras llega a su vida el hombre ideal, compartió que su hija le ha enseñado lo que es el amor verdadero y todos los días tiene la fortuna de experimentarlo, etapa que disfruta completamente.

“Me ha enseñado a todo, el amor más perfecto y más transparente del mundo yo creo, pero disfruto todo, veo en la mañana su carita cuando me dice: ‘buenos días mamá’, ‘te amo, mamá’ y yo me muero cada instante”, confesó.

