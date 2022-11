Neymar Jr. se ve como el gran campeón del Mundial Qatar 2022 junto a la Selección de Brasil y Dani Alves

La Selección de Brasil tiene que esperar un poco más para hacer su debut en el Mundial Qatar 2022, algo que ya ha hecho Ecuador ante el país anfitrión, como representante de Sudamérica en la Copa del Mundo. Sin embargo, aunque esto puede generar algunas dudas en el equipo carioca, Neymar Jr. delantero del conjunto y del PSG tiene claro que será el ganador de la cita mundialista.

Esto motivado a que mediante una historia en su cuenta de Instagram, el astro brasileño dejó ver una modificación realizada al escudo de Brasil durante el transcurso de su viaje a Doha, lugar en el que la canarinha aterrizó el pasado sábado.

Dicha modificación se trata de una estrella más, símbolo utilizado por las diferentes selecciones a nivel mundial para demostrar los títulos internacionales obtenidos a lo largo de su historia. Hay que recordar que el equipo carioca posee cinco de estas estrella, una de ella por cada Mundial ganado.

Como resultado, Neymar se vio muy confiado, pues al no jugar ni un minuto en el Mundial lo más pensado es que no tienen posibilidades algunas de quedar campeón. Además, tras estas historias realizadas por el astro ex FC Barcelona, las criticas llovieron al jugador que vio como uno de sus compañeros lo defendió.

Se trata de Richarlison, quien en rueda de prensa explicó como Neymar tiene un sueño y es quedar campeón, al igual que el mismo jugador del Tottenham de la Premier League enfatizó que él también tiene el mismo sueño, quedar como monarca del Mundial Qatar 2022.

“Es nuestro sueño, te puedo decir que, cuando aterricé aquí en mi habitación y vi mi foto de niño… pude ver una película de mí mismo en mi cabeza y me emocioné. Y eso es todo. Neymar posteó esa foto porque también es sueño.

“Él quiere ganar y sabemos lo dispuesto que está a ganar eso (Mundial). Él puede hacer lo que quiera, es su sueño. Si Neymar es feliz aquí, nosotros seremos felices. Es lo más importante”, declaró el delantero del Tottenham en rueda de prensa.

