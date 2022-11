Carolina Sandoval enloquece con la espectacular decoración de su recámara por Navidad

La presentadora Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval nos presumió hace unos días la decoración de su sala por Navidad, pero ahora tocó el turno a su recámara, la cual luce igual de espectacular.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos y musicalizado con el tema Piano Chistmas Medley de Legacy Five, la nacida en Venezuela nos mostró orgullosa uno de los lugares mas íntimos de su hogar, su recámara, la cual parece un auténtico bosque navideño.

“Mi corazón no sabes lo especial que me haces sentir …gracias por tu arte, porque esto es una obra de arte ❤️ primera vez que me decoran mi habitación en esta fecha y estoy feliz. Me siento en la casa de Santa 🤣”, escribió ‘La Venenosa’ en su cuenta de Instagram para agredecer al decorador de interiores que la ayudó a adornar su árbol.

El árbol, que fue colocado en un rincón de su habitación, llama la atención por no estar conformado por el tradicional pino, sino que su forma se la dan unas hermosas flores de Nochebuena rojas. Hermoso, ¿no?

Su árbol es completado por moños de color dorado, así como por rosas de tono rosa.

Aunque muchos elogiaron su originalidad, hubo otros tantos que la criticaron y la acusaron de tener un mal gusto para la decoración navideña.

Sigue leyendo:

Giselle Blondet, la abuelita consentida presume la increíble decoración de su casa por NavidadGrettell Valdez presume en video la hermosa decoración navideña de su casa en México

Michelle Galván presume su árbol de Navidad, mientras su hijita la ignora con tierno baile

Karla Monroig presume su casa por Navidad temiendo que su gatita destroce su decoración