Michelle Galván presume su árbol de Navidad, mientras su hijita la ignora con tierno baile

La presentadora mexicana Michelle Galván, quien en diciembre cumplirá 35 años y quien forma parte del programa ‘Primer Impacto’, se sumó ya a las celebridades que le dieron un toque navideño a la sala de su hogar, con la diferencia de que ella misma puso los adornos, tal y como lo hiciera en sus años de infancia en la ciudad de Monterrey, en el estado fronterizo de Nuevo León.

La mamá de la pequeña Megan contó, como otros famosos, con la asesoría de una experta en la materia, con la diferencia de que su ayuda fue de forma virtual, con lo que no rompió la tradición de poner el arbolito en familia y vaya que fue un momento lleno de ternura, aunque, al final de cuentas, el trabajo lo acabó haciendo ella solita.

“Estamos listos para la navidad 🎅, ¿Qué les parece nuestro🎄 ? ❄️ Recibimos asesoría virtual de mi amiga Maria y unos ayudantes se la pasaron bailando! 😂”, escribió Michelle en el video que compartió en su cuenta de Instagram y que musicalizó con el tema ‘Sugar Plum Fairy’ de Tchaikovsky.

Por lo que pudimos ver en el video, además de a su tierna hija bailando con su papito en primer plano, su árbol es artificial y simula estar nevado.

Lo decoró con luces cálidas, así como con elementos en rosa, verde y dorado. Entre sus adornos destacaron las esferas, los listones, los soldaditos de plomo, las villas navideñas, los cascabeles, las coronas, los trenecitos, los caballitos, los ositos, los jarrones, las flores y hasta una hermosa bailarina de ballet en la parte más alta.

A un costado de su árbol puso otro más de madera, en el que se incluye una oración en inglés que, seguramente, hará reflexionar a más de uno.

“It came without ribbons. It came without tags. It came without packages, boxes or bags. And he puzzled and puzzled ‘till his puzzler was sore. Then the Grinch thought of something he hadn’t before. What if Christmas he thought, doesn’t come from a store. What if Christmas, perhaps, means a little bit more”. Impactante, ¿verdad?

También nos presumió la decoración de su sala, en la que ya puso unos hermosos cojines con temática de la temporada, así como un Santa Claus con outfit blanco en su mesa lateral. Las tradicionales botas navideñas tampoco podían faltar.

No cabe la menor duda de que la familia Guajardo Galván está pasando un gran momento y qué mejor que sea en la víspera de la Navidad.

Sigue leyendo:

Karla Monroig presume su casa por Navidad temiendo que su gatita destroce su decoración

Andrea Legarreta sorprende con la decoración navideña de su casa… ¡parece de caricatura!

Chiquibaby comparte emocionada con su hijita la decoración de su casa por Navidad

Así de linda quedó la casa de Marjorie de Sousa y el pequeño Matías Gregorio por Navidad