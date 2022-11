Giselle Blondet, la abuelita consentida presume la increíble decoración de su casa por Navidad

La presentadora neoyorquina Giselle Blondet, de 58 años y quien hace unas horas confirmó que volvería a ser abuela, sorprendió a sus seguidores con la espectacular y elegante decoración de su casa por Navidad.

A través de un video, publicado en su cuenta de Instagram, la también actriz nos llevó a conocer detalles del muy lindo árbol que compartirá con su familia durante estas fechas.

“Tal y como lo había soñado! Estoy enamorada de mi arbolito y mis nietos también!!!! 💕 Les voy a compartir un video en mi Facebook para que vean como hizo la decoración mi querido Emmanuel y varios trucos que me enseñó. Gracias a mi amigos de @aliss_usa por todos los adornos tan hermosos!!! Graciasssssss!!!!! ❤️❤️❤️😘😘😘”, se lee en el mensaje que publicó en Instagram y que acompañó de la canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

Por lo que pudimos ver en su material, el árbol, que es de color blanco, destaca por sus arreglos en tonos dorados y rojos, y por simular salir de una tradicional caja musical, llevándonos a recordar el que Andrea Legarreta colocó hace unos días.

Entre sus adornos se encuentran las tradicionales esferas, unas campanas, unos bastones de caramelo, así como unos muy lindos y tiernos muñecos de peluche.

Al costado de la base de su árbol colocó un poco de algodón para simular la caída de nieve, así como a una familia de muñecos de nieve y al querido Santa Claus.

Sigue leyendo:

Grettell Valdez presume en video la hermosa decoración navideña de su casa en México

Michelle Galván presume su árbol de Navidad, mientras su hijita la ignora con tierno baile

Karla Monroig presume su casa por Navidad temiendo que su gatita destroce su decoración

Andrea Legarreta sorprende con la decoración navideña de su casa… ¡parece de caricatura!