Cristiano Ronaldo podría ganar la Copa del Mundo pese a no tener club: ¿Quién más logró este récord en la historia de la competencia?

Cristiano Ronaldo se quedó sin club profesional, noticia que movió a todos en el mundo, pues el crack de Portugal no tendrá que regresar al Manchester United y tiene la oportunidad de llegar al club que desee sus servicios de forma gratuita después del Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, a pocos días de su debut en el Mundial, capaz te preguntes si hay algún jugador en la historia de la Copa del Mundo que haya jugado el torneo sin tener un contrato con un club profesional, algo que sin duda es impensado, aunque si, ha pasado dos veces en la historia.

La primera de ella tuvo como autor a Alberto Tarantini, elemento que debido a una extraña cláusula que solo se utilizaba en el fútbol de Argentina se quedó sin contrato a pocos meses antes del arranque de la Copa del Mundo de 1978, esa que fue organizada en el país argentino y que curiosamente vio a la albiceleste como monarca.

Además, en el segundo caso, también en la historia podemos ver como José Luis Brown, también de Argentina, se convirtió en el segundo jugador de la historia en ganar el Mundial y no estar contratado por ningún club.

Su historia arrancó cuatro meses antes de la Copa del Mundo de México 1986, cuando su club, Deportivo Español le expresó que ya no tenía más espacio en la plantilla del cuadro español. Como resultado, el mismo quedó sin club, algo que no le impidió recibir una llamada de Bilardo, quien le dijo que pese a no tener un club sería convocado por Argentina para la cita mundialista.

Estos son los dos únicos futbolistas que han ganado la Copa del Mundo sin pertenecer a ningún club profesional, una de las situaciones más extrañas y curiosas vistas en la vida, pero que ahora podrá intentar ‘CR7‘ para así agrandar su legado dentro del fútbol internacional. Además, un punto a tener en cuenta es que si esto llega a pasar, ‘El Bicho’ ya dijo que se retiraría del fútbol.

