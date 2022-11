“Es un equipo que me gusta ver jugar”: Cristiano Ronaldo habla de su favorito para ganar la Premier League esta temporada

Arsenal arrancó con pie derecho en la Premier League, razón por la cual está posicionándose como uno de los favoritos para levantar el torneo inglés durante esta temporada 2022-2023. Sin embargo, aunque la temporada es muy larga y aún falta mucho más para llegar a esto, el mismo Cristiano Ronaldo habló y explicó como es que ve al equipo de Londres como uno de los favoritos.

En la conversación que tiene Cristiano Ronaldo con Piers Morgan, la cual ha hecho que el mundo hable mucho sobre el Manchester United y el crack de Portugal, el mismo ‘7’ ex Real Madrid y Juventus explicó como es que el conjunto de Mikel Arteta es uno de los candidatos.

“Manchester [United] primero y si no, Arsenal es un equipo que me gusta ver jugar. Me gusta el equipo, me gusta el entrenador. Creo que tienen un buen equipo. Si el Manchester United no gana la Premier League, estaré feliz si el Arsenal”, dijo en la mencionada entrevista el delantero.

El delantero que anunció su posible retiro si quedaba campeón en Qatar 2022, también habló sobre uno de sus excompañeros. Además, esto también le generó una importante multa económica de más de un millón de dólares estadounidense.

Ahora, seguramente estas declaraciones crearan muchos más comentarios, pues decir que un equipo rival puede ser el ganador de la competencia en donde estás no es algo que se vea muy seguido en el fútbol o en ningún deporte en general.

Arsenal y un arranque fantástico en la Premier League

Luego de 14 juegos disputados en Inglaterra, Arsenal marcha líder absoluto de la Premier League, esto tras ganar 12 cotejos, empatar uno y perder otro. Como resultado, el cuadro de Londres posee 37 unidades, cinco más que su perseguidor actual, Manchester City.

