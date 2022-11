Eduin Caz y Grupo Firme le contestan a sus haters que los abuchearon en el estadio Azteca

En el duelo de los San Francisco 49ers y Arizona Cardinals en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en el medio tiempo, Grupo Firme interpretó un tema, durante el medio tiempo de la NFL México; sin embargo, recibió diversos comentarios clasistas.

La agrupación recibió abucheos por parte de los asistentes quienes se reunieron para disfrutar del futbol americano. Sin embargo, pese a estas reacciones, la banda de regional mexicano continuó con su show musical, en la que interpretaron el tema “Ya supérame”.

Pese a esto, el vocalista Eduin Caz se mostró contento y orgulloso de presentarse en un evento de la talla de la NFL.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football, al cual felicito a mis amigos de San Francisco por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil. Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron”

EDUIN CAZ