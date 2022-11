Los fiscales buscan más cargos en contra del exdirector financiero de la Organización Trump

El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de cometer fraude fiscal en agosto pasado, pero su testimonio fue requerido la semana pasada por parte de los fiscales en donde buscaban saber si su jefe estaba involucrado y que él no actuó sólo, así que ahora los fiscales buscarán nuevos cargos en contra del exdirector.

The New York Times informó que los fiscales están “considerando una nueva ronda de cargos contra el Sr. Weisselberg con la esperanza de asegurar su cooperación contra el ex presidente”.

Los fiscales consideran que donde podría cooperar Weisslberg sería en el delito cometido por los pagos ilegales de dinero secreto que Donald Trump autorizó para la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2016.

El exasesor legal de Trump, el abogado Michael Cohen fue acusado penalmente y cumplió una sentencia en prisión por su papel en el plan de dinero secreto entregado a la actriz. Sin embargo, The New York Times advierte que incluso los nuevos cargos pueden no ser suficientes para que Weisselberg cambie su postura.

“El señor Weisselberg, que tiene conocimiento directo del pago del dinero del silencio, se ha resistido durante mucho tiempo a la campaña de presión de los fiscales, obstaculizando repetidamente la investigación sobre el señor Trump. Hay pocos indicios de que el ejecutivo leal, el guardián financiero del expresidente durante décadas, ceda repentinamente“, se lee en el informe.

La semana pasada, el exasesor financiero testificó durante dos días sobre el fraude fiscal. El abogado Alan Futerfas se dirigió a Wiesselberg para cuestionarlo, si Donald Trump lo había autorizado a cometer fraude fiscal a lo que contestó que “Trump no lo hizo”, informó New York Times.

Con respecto a los impuestos, el exdirector financiero tan sólo respondió que no redujo la compensación para dañar la empresa: “Mi intención era ahorrar dólares antes de impuestos”.

Según la información, se destacó que los fiscales querían demostrar que Weisselberg no actuó únicamente para su propio beneficio. El juez Merchan explicó al jurado que deben determinar que el Weisselberg estaba actuando “en nombre de la empresa”.

En agosto, Weisselberg se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que no pagó impuestos sobre $1,7 millones en ingresos. Como parte del acuerdo de culpabilidad, pagará casi $2 millones en impuestos atrasados, intereses y multas. También renuncia a cualquier derecho de apelación.

El juez Juan Merchan dijo que Allen Weisselberg recibirá su sentencia después del juicio contra la Organización Trump.

Con información de The New York Times

