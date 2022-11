Luis Enrique Guzmán revela reconciliación con su pareja por el bien de su hijo | VIDEO

Tras filtrarse unos audios de Mayela Laguna donde habló de forma negativa sobre la Dinastía Pinal, su matrimonio con Luis Enrique Guzmán colapsó de inmediato y desde entonces hubo una pequeña batalla legal entre los dos.

Sin embargo, parece que las cosas se arreglaron y ahora buscan ser una pareja feliz en la que pueda crecer su hijo Apolo.

El hijo de Silvia Pinal expresó que están buscando la paz, la reconciliación, además de estar lejos de “los chismes” de la prensa rosa, así como materializar un ambiente familiar para su pequeño.

Por su parte, Laguna explicó que el proceso fue complicado, en especial este año para ambos debido a que sufrieron mucho.

“Cuando uno está muy enojado, triste o decepcionado tomas decisiones equivocadas y haces cosas de las que después te arrepientes, pero pues cuando realmente amas y quieres, se perdona” MAYELA LAGUNA, CUÑADA DE ALEJANDRA GUZMÁN

De igual manera mencionó que la separación fue necesaria para que funcionaran las cosas, pues ya estaban mal. Acerca de quién tomo la iniciativa para platicar, hubo un silencio extraño que se rompió con el dedo de Mayela hacia Luis Enrique.

Sin embargo, este dijo que fueron los dos. No obstante, ella afirmó que intentaron extorsionarlos de nueva cuenta y eso generó que se sentaran a platicar las cosas.

La separación con Luis Enrique Guzmán y el no poder ver a su hijo Apolo durante meses le generó una profunda depresión a Mayela Laguna, quien a la fecha sigue tomando terapia con el psicólogo ya que considera que pedir ayuda “nunca está mal”.

De igual manera, ambos aseguraron que saben que vendrán muchas publicaciones sobre su relación, pero es algo que les tiene sin cuidado.

“Cualquier cosa, pero nosotros, mira, vamos a estar juntos. Vamos a estar con el niño, vamos a apoyarnos mutuamente y no dejar que nos afecte” LUIS ENRIQUE GUZMÁN

Aseguró el hermano de Alejandra Guzmán, quien por ahora descartó que vaya a haber boda, pues aún deben ver cómo se van a llevar en esta nueva etapa.

El distanciamiento entre la pareja vino a consecuencia de la filtración de unos audios donde aseguró que había sufrido malos tratos de parte de algunos elementos de la Dinastía Pinal, incluyendo al propio Luis Enrique. Cuando fue cuestionada, ella no lo negó y acusó que le habían hackeado su celular.

“A mi hace unos meses me extorsionaron con sacar información mía íntima, ya que me hackearon mi celular, y me extorsionaron y no hice caso y dije ‘haz lo que quieras’, y creo que son estos audios”, explicó Mayela Laguna en entrevista para el programa Hoy.

