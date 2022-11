Guillermo Ochoa reveló las razones por las que le detuvo el penal a Robert Lewandowski 

La Selección Mexicana sumó su primer punto en el Mundial de Qatar 2022, luego de igualar sin goles ante Polonia. A pesar de que El Tri tuvo más oportunidades de anotar, la más clara fue para los polacos con un penal de Robert Lewandowski. Pero en el arco se vistió de héroe el criticado Guillermo Ochoa. “Memo” mantuvo con vida a México con reflejos y mucho estudio previo.

Save of the Day: Guillermo Ochoa's brilliant PK save against Robert Lewandowski. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0u0ibfvRju — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Contrario a los que muchos podrían pensar, el penal detenido por Guillermo Ochoa no es producto de la nada o simplemente del azar. El arquero de las Águilas del América explicó una serie de procesos previos que influyeron en la decisión sobre qué lado tirarse. “Memo” pudo ser capaz de aguarle la celebración del primer gol de Robert Lewandowski en una Copa del Mundo.

“Trabajamos en eso durante dos meses con (Gustavo) Piñero, es algo difícil porque ves sus penales en video, que son más de 100, y no sabes a dónde va a tirar, pero la final estoy feliz de atajar el penal y mantener el cero”, confesó Ochoa a los medios luego del partido. Warning: this man is back in a 🌏🏆.

😏🧤 @yosoy8a #Qatar2022 | #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/iqi0A4gpCV— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 18, 2022

¿Volvió la fe en El Tri?

En la previa, los aficionados de la Selección Mexicana mantenían cierta distancia con sus jugadores. El clima era muy hostil antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. Pero durante el partido inaugural, El Tri contó con el apoyo de sus aficionados quienes festejaron la atajada de Guillermo Ochoa y también aplaudieron el primer punto mexicano en el torneo.

“¡Que sigan apoyando! Agradecemos lo que hemos vivido; sabemos lo que hacen por estar con la Selección y nos queda entregarnos en la cancha. Nos llena de emoción como cantó el himno y ese es el camino; mas allá del resultado la afición se va contenta de ver al equipo dejarlo todo en la cancha”, concluyó.

#SelecciónMéxico Así se sintió el himno nacional en Qatar 2022: México vs Polonia, uno de los primeros momentos épicos que se vivieron en esta justa mundialista fue la interpretación del himno nacional mexicano. #MundialQatar2022 pic.twitter.com/z3OnCaYRv0— playaaldia (@playaaldia) November 22, 2022

