Black Friday: Tips para detectar ofertas reales en durante el día más ajetreado para realizar compras

A menos de 24 horas de que de las tiendas abran sus puertas para ofrecer escalofriantes descuentos en el día más ajetreado para realizar compras en Estados Unidos, antes de abrir la cartera, deslizar la tarjeta o comprar en línea, un buen consejo es detectar lo que verdaderamente es una ganga, pues de lo contrario quizá lo mejor sea detener el impulso por tener algo nuevo en las manos.

De entrada, los expertos recomiendan que con anticipación se comprueben los anuncios de los descuentos para evitar salir en busca de un producto que sólo tiene una cantidad limitada de unidades o bien que el precio al momento de adquirirlo es otro al que se había checado con anticipación.

Generalmente, la mayoría de los minoristas anuncian sus ofertas de Black Friday con semanas de antelación ya sea en línea o a través de publicidad impresa. Incluso se dan casos en que las tiendas indican cuándo se debe estar en el establecimiento o en el sitio web donde se comercializará su mercancía con descuento.

Ahora bien, otro punto importante antes de adquirir un producto con descuento en el Black Friday es conocer sus políticas de devolución y cambio, pues su compra pudiera tener ciertas restricciones, como es el caso de que no se realicen devoluciones en efectivo sino en crédito de la empresa expendedora, lo cual produciría cierta decepción en el comprador al sentirse engañado, esto en el caso de que no existe algo con lo cual reemplazar un producto defectuoso o que no cubrió la expectativa que se tenía de él.

Por qué Black Friday es ahora un largo evento de descuentos que puede durar meses en EE.UU. https://t.co/Dsa7UFSZKp — La Opinión (@LaOpinionLA) November 15, 2022

Por otra parte, se debe estar atento a los múltiples descuentos que surgen a través del concepto de reserva anticipada, pues varias empresas otorgar una reducción mayor de precio en las compras efectuadas previo al Black Friday.

Así que con planificación y un poco de suerte, quizá se puedan completar las compras con descuentos mayores y sin tratar de abrirse espacio en medio de la multitud que acuden a las tiendas, sobre todo con la pandemia todavía vigente.

Otro riesgo de no planificar es que, al llegar un poco más tarde de lo debido a los establecimientos, puede surgir el temible mensaje de “stock agotado”, lo cual genera un costo por un traslado innecesario en lugar de un ahorro.

Un útil consejo para hacer rendir nuestro presupuesto de compras es detectar los artículos más populares de la temporada y priorizar su compra antes de que se agoten.

En ciertos casos, algunas tiendas ofrecen igualar los precios con relación a uno de sus competidores, así que para hacerse acreedor a una oferta extra lo mejor es tener disponible alguna prueba de que el producto existe a un precio más bajo.

No obstante, la más importante de todas las recomendaciones es tener en cuenta que gastar por encima de un presupuesto no cuenta como ahorro.

También te puede interesar: