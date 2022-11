Ángela Aguilar se deja ver sin una gota de maquillaje y el cambio es sorprendente | VIDEO

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

La cantante estadounidense, Ángela Aguilar subió un video a sus redes sociales en donde luce como pocas veces, la estrella de regional mexicano aparece sin una gota de maquillaje y con la gran sonrisa que le caracteriza, en la grabación disponible desde sus historias de Instagram se ve radiante y hermosa.

Aguilar, intérprete de temas como “No me queda más”, “Ahí donde me ven”, “En realidad” y “Se disfrazó” dejó claro que para verse bien no le es necesario maquillaje o un gran peinado, pues además aparece con la melena que ya es normal ver en ella e incluso tampoco lleva los labios rojos, color del que le gusta pintárselos.

La estrella que recientemente cumplió 19 años se ha colocado como una de las figuras más fuertes dentro de la música regional.

Recientemente participó en la entrega 23 de los Latin Grammy en donde estuvo nominada en dos categorías (“Mejor Álbum de Música Ranchera/Regional” con “Mexicana Enamorada” y “Mejor Canción Regional Mexicana” con “Ahí donde me ven”).

Pero no fue lo único que hizo este 2022, además fue una de las celebridades invitadas a desfilar con las prendas de la nueva colección de Savage X Fenty, marca de lencería de la exclusiva cantante Rihanna.

Esta noticia despertó el asombro de las personas, pues Ángela siempre se ha mostrado introvertida cuando se trata de exponer su cuerpo, pero la hija de Pepe Aguilar confesó que aceptó la invitación porque comparte los mismos valores que la marca, ya que se dedica a empoderar a las personas, es una empresa inclusiva y además está liderada por una mujer.

La estrella mexicoamericana no ha dejado de trabajar y junto a su familia siguen con los shows de “Jaripeo sin fronteras”, espectáculo que recientemente apareció en la lista de PollStar.

Al ser considerada como una de las giras más lucrativas de este año, suceso que los Aguilar no dudaron celebrar, pero sobre todo agradecieron al público que siempre ha estado con ellos y asiste a verlos en los lugares en los que se presentan.

Entre las próximas actuaciones de Ángela Aguilar en México se encuentra la del 17 de diciembre en Chiapas y a través de un video que subió a sus cuentas oficiales la estrella invitó a sus seguidores a disfrutar del espectáculo.

También te puede interesar: