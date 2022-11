Mundial Qatar 2022: padre se niega a ir a la graduación de su hija para no perderse el Argentina vs. México

El Mundial de Qatar 2022 ya está tomando forma y este viernes se han comenzado a jugar los segundos encuentros de la fase de grupos. El sábado, Argentina y México se enfrentarán en un partido de vital importancia para sus aspiraciones. A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que un padre albiceleste se niega a asistir a la graduación de su hija porque coincide con el horario del compromiso.

El video es una grabación de pantalla de una conversación de WhatsApp entre ambos y la cual contiene varios audios. En el diálogo, la joven le recuerda que este sábado 26 de noviembre sería su ceremonia de graduación.

“Pa, ¿cómo estás? Acuérdate que el sábado es mi entrega de diploma, tienen que venir los papás y quiero que vengas”, inició la conversación. Ante esto, el padre solicitó la confirmación de la fecha y al enterarse que coincidía con el partido de Argentina, respondió ofuscado.

“Ni en un millón de ped* voy, te pago el psicólogo, resuélvelo, no puedo ayudarte. Estoy re caliente, ¿son pelotud* en ese colegio o qué? Voy a ir a hablar”, reaccionó.

Sus alegatos continuaron y posteriormente envió una nota de voz. “Escúchame una cosa, te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me sacó un riñón y te lo doy, lo que tú me pidas, pero no me pidas esto, por favor, te amo con todo”.

“Yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro, pregúntale a la abuela. Me vale el papel, voy a hablar al colegio, están todos locos”, añadió.

El primer clip logró obtener más de 1.5 millones de reproducciones y casi 200,000 likes. La usuaria identificada como Felicitas Chennales compartió una segunda parte donde exhibe una serie de nuevos audios de su padre con su madre.

“Ceci, Feli me dice que el sábado a las 3:00 de la tarde que no sé qué poron** de un diploma, están locos, pensé que era una jod*. Que lo cambien, ponme en el grupo de papás”, dijo.

“Quién caraj*** va a ir, yo no puedo ser el único retrógrado y me hacen sentir para el ort*, ponme en el grupo de los padres, me hace sentir mal. Pero juega Argentina a las 4:00, nos jugamos la clasificación”, explicó.

Al final la historia parece tener un final medio feliz, pues el padre aceptó asistir a la ceremonia de su hija, pero con la condición de no perderse el partido. “Yo voy de 3:00 de la tarde a las 3:05, ojalá que le dé un diploma ahí y si no se lo dan, que me mande un video”.

Este sábado Argentina se juega la vida ante México. Los de Lionel Scaloni están obligados a no perder luego de la sorpresiva caída que sufrieron ante Arabia Saudita en el debut. Los sudamericanos son colistas con cero puntos y México tercera con una unidad.

