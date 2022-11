Neymar podría seguir jugando con Brasil la fase de grupos a pesar de la lesión, pero ciertas condiciones aplican

Neymar Jr. fue la noticia negativa de Brasil el pasado jueves a pesar de la victoria 2-0 contra Serbia en su debut en Qatar 2022. Las primeras exploraciones hablaban de un esguince que lo dejaría fuera hasta los octavos de final en caso de la ‘canarinha’ clasificar. No obstante, un médico aseguró que el delantero podría seguir jugando, pero “mermado”.

El doctor Pedro Luis Ripoll explicó en una entrevista a la agencia de noticias EFE que es posible una continuidad de Ney en el campo a pesar de la lesión, aunque con un vendaje especial y afectando su nivel. “Las lesiones de tobillo han condicionado, indudablemente, la carrera de Neymar. Su tobillo derecho entre los años 2018 y 2019 acumuló 278 días de baja y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En el izquierdo, de 2020 a 2022, fueron 108 días ausente por dos esguinces”, recordó.

Aunque el médico manifestó que lo mejor es ser prudentes y esperar la “evolución”, también reconoció que el actual escenario apremia al tratarse de una Copa del Mundo. “Los números no invitan al optimismo, pero estamos en un Mundial, el futbolista está supermotivado y el tobillo es una articulación que con algún tipo de vendaje puede suplir los déficits ligamentosos que pueda haber sufrido el jugador”.

No obstante, Ripoll no cree que Neymar pueda jugar al 100 % hasta no recuperarse de forma definitiva de la lesión. “Esto, como es natural, tiene sus límites. ¿Podrá jugar? Es posible que sí, pero ¿será Neymar el que esté en el terreno de juego? Porque la movilidad del tobillo quedará restringida y es un futbolista que utiliza mucho el uno contra uno y los tobillos para desbordar. Se verá francamente mermado”.

El 10 de Brasil no tuvo el mejor de sus partidos el pasado jueves. Brasil dominó casi el 60 % de la posesión y superó la veintena de remates, pero el atacante se mostró errático en muchas combinaciones y pases entre líneas.

La estrella del PSG no pudo desplegar su amplio repertorio de regates por la falta de precisión y el duro marcaje al que fue sometido por los serbios. El ariete recibió nueve de las 12 faltas que cometió el rival.

Las lesiones de tobillo del líder futbolístico de Brasil han sido una constante en su carrera. Hasta el momento no se conoce lo que pasará con Neymar, pero mientras tanto Brasil deberá cerrar su fase de grupos enfrentando a Suiza y Camerún.

