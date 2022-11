Al Mundial de Qatar 2022 le hace falta un “Loco”, ¿qué pasó con Sebastián Abreu?

La Selección de Uruguay igualó sin goles en su primer partido del Mundial de Qatar 2022. Corea del Sur logró sostener los ataques de Luis Suárez, Darwin Núñez y Edinson Cavani. El gol no llegó y rápidamente en el recuerdo surge el nombre de Sebastián el “Loco” Abreu, el icónico jugador Charrúa que tuvo un extenso paso por la Liga MX.

El ex delantero uruguayo jugó en 31 equipos a lo largo de toda su carrera que comenzó en 1994 y concluyó en enero de este año. Sebastián Abreu colgó sus botines con la camiseta del Olimpia Minas a los 45 años de edad.

Un día como hoy, hace 44 años nacía Washington Sebastián Abreu

Campeón Uruguayo con Nacional 2001 y 2005, 8 goles en 8 clásicos.

Campeón de América con Uruguay y semifinalista del mundial.

Sin embargo, aquella extensa carrera con 31 clubes diferentes se continúa inflando, pero ahora como entrenador. El futbolista que ganó una eterna fama gracias a picar un penal en el Mundial de Sudáfrica 2010, ha dirigido a cinco equipos en apenas tres años como estratega.



La carrera del “Loco” en los banquillos inició con el Santa Tecla de Bolivia, Boston River de Uruguay, Always Ready de Bolivia, Paysandú de Uruguay y finalmente con la Universidad Cesar Vallejo de Perú, equipo que actualmente es dirigido por el ex futbolista uruguayo.

El paso de Abreu por la Liga MX

Washington Sebastián Abreu Gallo jugó en siete equipos en el fútbol mexicano. El atacante sudamericano vistió las camisetas de clubes como Tigres de la UANL, Tecos, Cruz Azul, Águilas del América, Dorados de Sinaloa, Monterrey y San Luis. En el fútbol mexicano, el “Loco” marcó 116 goles.

1️⃣9️⃣ días para que regrese la Liga BBVA MX. 🔜



1️⃣9️⃣ goles marcó Sebastián Abreu en el Verano 2002 para ser campeón de goleo. 😍💙



