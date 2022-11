Elon Musk apoyaría a DeSantis para presidente si se presenta en 2024

La tarde-noche del viernes, el CEO de Twitter, Elon Musk, intercambió varios mensajes con sus seguidores de su nueva empresa enfocados en la política interna donde dejó en claro que la persona por la que llegue a votar debe ser sensato “mi preferencia para la presidencia de 2024 es alguien sensato y centrista. Esperaba que ese fuera el caso de la administración Biden, pero hasta ahora me ha decepcionado”.

Además, se autodenominó un “importante partidario de la presidencia de Obama-Biden y que (a regañadientes) votó por Biden sobre Trump”.

Después de hablar de su inclinación política, un usuario le preguntó si respaldaría al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las próximas elecciones presidenciales si es que se presentara, a lo que respondió “Sí”.

La respuesta de Musk dejó a más de uno sorprendido, pues días atrás corría el rumor de que estaba pensando apoyar a Donald Trump en su próxima candidatura después del guiño que le hizo tras comprar Twitter Inc.

El magnate le restableció la cuenta del pajarito azul al expresidente después de que se la suspendieran tras los disturbios del 6 de enero, sin embargo, no la ha usado porque está obligado a hacer la mayoría de sus publicaciones en su red social Truth Social, decisión que Musk también comentó “estoy bien con que Trump no tuitee. Lo importante es que Twitter corrija un grave error al banear su cuenta, a pesar de que no violó la ley ni los términos del servicio. Eliminar la plataforma de un presidente en ejercicio socavó la confianza pública en Twitter para la mitad de Estados Unidos”.

La respuesta del director ejecutivo de Tesla Inc. y SpaceX llega después de que varios líderes republicanos han hablado abiertamente de apoyar a DeSantis como abanderado del partido en las próximas elecciones.

