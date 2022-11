Qatar 2022: La emotiva carta que dedicó Enzo Fernández a Lionel Messi cuando se retiró en 2016 de la selección

Enzo Fernández se convirtió en uno de los héroes de Argentina tras la victoria ante México en el que participó con una asistencia a Messi y convirtió el segundo gol ante Guillermo Memo Ochoa. Fernández, de 21 años de edad, está en su primera Copa del Mundo, pero su amor por la selección albiceleste lo ha llevado a unirse con Messi desde hace más de 6 años.

En 2016, Lionel Messi abandonó la selección de Argentina tras su segunda final perdida en la Copa América ante Chile, que provocó el rechazo de los aficionados hacia el astro argentino y el futbolista no quería más malas experiencias.

Enzo Fernández, quien en 2016 militaba en las categorías inferiores de River Plate, escribió una sentida carta a Messi para que regresara al equipo y volviera a vestir la camiseta número 10 de la bicampeona del mundo.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano,una persona con un talento inigualable,el mejor jugador del planeta pero una persona en fin,como te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder,que muchas veces tiene mas que ver con frustraciones propias que se despiertan”, expresó Enzo Fernández en la carta que escribió en 2016 tras la Copa América.

Enzo motivó a Lionel Messi, quien quizás desconoce estas palabras del joven de 21 años, pero que de ahora en adelante es un compañero y un jugador que ayudará a Lionel Messi a buscar la tan ansiada Copa en Qatar 2022

“Hace lo que vos quieras Lionel,pero por favor pensa en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Juega para divertirte que cuando vos te divertís,no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón”, culmina la misiva.

