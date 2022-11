Qatar 2022: Canadá es la segunda Selección eliminada del Mundial tras caer goleada ante Croacia

La presencia de Canadá en el Mundial Qatar 2022 es ya histórica, a pesar de haber caído goleada ante Croacia por una goleada de 4-1 luego de haber hecho un buen primer tiempo. Sin embargo, los europeos le pasaron por encima a los re-debutantes de la Copa del Mundo, si cabe la expresión.

Y es que la Selección de Canadá regresó a un Mundial tras 36 años, pero además de eso anotó su primer gol en la historia del máximo torneo; el joven Alphonso Davies se encargó de marcar el tanto que además es el más rápido -hasta ahora- en Qatar 2022.

CANADA HAS SCORED ITS FIRST EVER FIFA WORLD CUP GOAL 🇨🇦 pic.twitter.com/aF2CBvGUFz — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

Davies puso arriba a los ‘canucks’ apenas al minuto 2, pero los croatas fueron ganando espacios y en el resto del encuentro marcaron los goles que terminaron dándole una holgada victoria.

THERE'S THE EQUALIZER



Croatia ties things up in the first half 🇭🇷 pic.twitter.com/hmJyPguuXw— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

Al minuto 37 Andrej Kramaric aprovechó un buena pase de Ivan Perisic para lograr el empate y cuando ya estaba el árbitro uruguayo Andrés Matonte a punto de pitar el final del primer tiempo, Marko Livaja marcó el de la ventaja tras ejecutar un tiro desde la frontal del área, pegado al palo. TWO FOR CROATIA



What a turnaround 🔥 pic.twitter.com/xnM13wpAli— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022 Two goals in eight minutes for Croatia ⚽️⚽️



Here is another look at Marko Livaja's strike ⬇️ pic.twitter.com/sotX8qs63e— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022 ANOTHER ONE 🇭🇷



Croatia extends the lead! pic.twitter.com/Qs5jmgj2A5— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

Canadá lo intentó, se esforzó, pero nada pudo hacer ante el nivel de los vigentes subcampeones del mundo. Ya con el partido roto, Kramaric marcó el tercero para su Selección y el segundo en su cuenta personal. Luego sobre el final del encuentro un error de la defensa norteamericana no fue perdonado por Lovro Majer. FOUR FOR CROATIA



Croatia seals the W 💯🇭🇷 pic.twitter.com/QyEycfLI5F— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

La Selección de Canadá de esta forma es la segunda eliminada de la actual edición de la Copa del Mundo tras Qatar. La organizadora del evento viene demostrando un pésimo nivel de fútbol y ha sido arrollada en el Grupo A

Además de eso, Canadá es la primera Selección perteneciente a la Concacaf que puede ir preparando maletas de vuelta a casa. Quedan en juego Costa Rica y México, ambos con difíciles pronósticos de meterse en octavos. Estados Unidos depende de sí misma en la última fecha contra Irán.

