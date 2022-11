Niurka Marcos y su hijo Emilio Osorio festejaron su cumpleaños por todo lo alto

Muy pocas personas se dan el lujo de nacer el mismo día que su hijo. Pues esta bendición le ocurrió a la vedette cubana Niurka Marcos.

Marcos arribó en días pasados a sus 55 años, mientras que su hijo Emilio Osorio, llegó a sus 20 años.

Un evento que no pasó desapercibido por los fans que llenaron las redes sociales de felicitaciones para ambos.

Osorio celebró su día con el lanzamiento de una nueva canción, llamada “Cupido”.

El joven de 20 años ofreció un concierto en la Ciudad de México, evento al que su madre, Niurka, dijo presente, mostrándose como fan número uno de su pequeño.

La familia entera se reunió para acompañar a Emilio a lo que fue una brillante presentación en la explanada de la alcaldía de Coyoacán.

En el show, el joven picó un pastel y cantó al lado de su hermana mayor, Romina Marcos, que se encontraba acompañándole.

“Lo que se vivió hoy. Feliz cumple a mí y a mi madre y a ustedes. Los amo. ¡Gracias! Ya cantamos ‘Cupido’“, escribió el cantante en la red social de Instagram.

El papá de Emilio, Juan, si bien no figuró en fotos o posteos del evento, sí asistió al concierto de su hijo, acompañado de su novia Eva Daniela.

Al término del espectáculo, Nirka, Emilio y compañía se fueron a cenar a un lujoso restaurante en la Ciudad de México, en las fotos de este momento apareció la actriz Kate del Castillo.

Infinitas muestras de cariño para Niruka

Claro que lo que no pasó desapercibido fueron las incontables muestras de cariño que recibió Niruka Marcos durante la fecha de su cumpleaños.

Agasajada por su club de fans en Instagram, se hizo viral un emotivo vídeo que recoge toda su carrera y vida personal tanto en Cuba, como en México.

“Gracias infinitas en este especial año 55 de mi vida bebenius (como le dice cariñosamente a sus fanáticos), y a toda mi familia tan bella que tantos privilegios me llenan todos los días con sus detalles. Soy bendita porque todos ustedes me hacen recibir cientos de bendiciones”, escribió Marcos en su cuenta de Instagram, dejando ver que no tuvo ningún tipo de titubeo al mencionar su edad.

